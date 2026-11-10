Argentina pidió al Tribunal del Mar que Reino Unido suspenda la explotación petrolera en Malvinas y preserve los recursos naturales mientras siga la disputa.

Malvinas: Argentina reclamó ante el Tribunal del Mar que Reino Unido frene la explotación petrolera.

La disputa entre Argentina y el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas llegó este martes al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), que inició en Hamburgo, Alemania, una primera audiencia vinculada con el proyecto hidrocarburífero Sea Lion.

Durante la presentación, el Gobierno argentino reclamó que se suspendan las actividades petroleras en la zona y sostuvo que los habitantes de las islas no pueden disponer unilateralmente de los recursos naturales de una plataforma continental cuya soberanía se encuentra en disputa.

Por su parte, la representación británica rechazó los argumentos argentinos, aseguró que no existen dudas sobre su soberanía sobre el archipiélago y cuestionó lo que consideró un endurecimiento de la posición diplomática de Buenos Aires.

El procedimiento continuará este miércoles con una segunda audiencia.

Los cuatro reclamos de Argentina ante el Tribunal del Mar

La delegación argentina presentó cuatro pedidos concretos contra el Reino Unido: detener el inicio o la continuidad de las actividades de explotación vinculadas al proyecto Sea Lion, impedir el otorgamiento de nuevas autorizaciones petroleras, preservar la información obtenida durante las tareas de exploración y adoptar medidas destinadas a proteger el ambiente marino.

Los planteos fueron expuestos por el embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, durante su intervención ante los integrantes del tribunal.

La delegación nacional también está encabezada por María Ibarzabal, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, e integrada por la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, representante argentina en Alemania; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; y Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación.

El objetivo de la presentación es impedir que continúen las actividades hidrocarburíferas autorizadas unilateralmente por el Reino Unido en aguas del Atlántico Sur cuya soberanía reclama Argentina.

Londres concedió alrededor de seis licencias para la exploración y explotación de hidrocarburos en la región, entre ellas las correspondientes al proyecto Sea Lion.

La soberanía de Malvinas y los recursos naturales

Durante su exposición, Oyarzábal aclaró que Argentina no pretende que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar resuelva la controversia sobre la soberanía de las Islas Malvinas ni que determine los límites marítimos entre ambos países.

La presentación se concentra en los derechos que, según la posición argentina, resultan afectados por las decisiones unilaterales del Reino Unido sobre los recursos naturales de la plataforma continental.

“Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa”, sostuvo el diplomático.

En ese sentido, explicó que Argentina reconoce los intereses y derechos humanos de los habitantes del archipiélago, pero considera que esa circunstancia no les otorga la facultad de decidir a qué Estado pertenece el territorio.

“Lo que estos ciudadanos británicos no tienen es el derecho a decidir a qué Estado pertenecen las Islas. Esa cuestión debe resolverse entre los dos Gobiernos, tal como lo ha determinado la Asamblea General”, afirmó.

El representante argentino también repasó los antecedentes históricos y diplomáticos de la controversia, las gestiones realizadas ante Londres y las medidas adoptadas frente al avance de los emprendimientos petroleros.

Recordó que, ante la decisión británica de continuar con las actividades, Argentina inició el procedimiento arbitral el pasado 28 de septiembre.

Los argumentos jurídicos y la protección ambiental

La presentación argentina se fundamenta en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), tratado internacional de 1982 del que forman parte ambos países.

Oyarzábal identificó cuatro principios que, según la interpretación argentina, respaldan el reclamo: preservar los derechos soberanos sobre la plataforma continental mientras continúe la controversia, impedir la explotación unilateral de recursos no renovables, evitar acciones que dificulten una solución negociada y garantizar la protección del ambiente marino.

Sobre este último aspecto, advirtió que las actividades petroleras autorizadas por el Reino Unido podrían afectar la capacidad argentina de cumplir con sus compromisos internacionales de conservación del ecosistema del Atlántico Sur.

La preocupación ambiental constituye uno de los argumentos centrales de la presentación, debido a los posibles impactos de la exploración y explotación hidrocarburífera sobre los recursos y la biodiversidad marina.

Argentina busca impedir nuevas perforaciones petroleras

El jurista Marcelo Kohen, integrante del equipo que sostiene la posición argentina, manifestó su confianza en que el tribunal adopte medidas para impedir nuevas perforaciones mientras continúe la controversia.

“Estamos confiados en que el tribunal, siguiendo su jurisprudencia, evite que haya nuevos pozos petrolíferos que sean perforados por el Reino Unido para explotar recursos no renovables”, declaró a la agencia EFE.

El especialista explicó que el planteo argentino tiene un alcance jurídico específico y no pretende obtener una resolución definitiva sobre la soberanía del archipiélago.

“Argentina es consciente de que no le puede pedir al Tribunal de Derecho del Mar que resuelva la controversia de soberanía, por eso lo que estamos pidiendo simplemente es que mientras dure la controversia, el Reino Unido no explote recursos no renovables en la plataforma continental que es objeto también de controversia”, señaló.

Kohen remarcó que la demanda se encuentra limitada a las disposiciones de la CONVEMAR, instrumento internacional que establece derechos y obligaciones de los Estados sobre los espacios marítimos y sus recursos.

La audiencia del miércoles dará continuidad al procedimiento, en el que Argentina busca obtener medidas que impidan el avance del proyecto Sea Lion mientras permanezca sin resolver la disputa de soberanía con el Reino Unido.