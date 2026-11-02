Papa León XIV: la agenda el Pontífice y los formularios para inscribirse a las misas

Se encuentra disponible el Cronograma completo de la vista de León XIV a Buenos Aires y Córdoba

Se encuentra disponible el Cronograma completo de la vista de León XIV a Buenos Aires y Córdoba

Bajo el lema de la visita papal, "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien" se encuentra disponible el Cronograma completo de la vista de León XIV a Buenos Aires y Córdoba.

En tanto la ciudad de Colón, en Entre Ríos se prepara para recibir a miles de peregrinos que cruzarán el puente general Gervasio Artigas que une Colón en Entre Ríos con la ciudad de Paysandú, en la República Oriental del Uruguay, otro de los puntos que tocará el pontífice en su viae a Sudamérica.

En ese sentido se indicó que se reforzarán los controles migratorios en el puente General Artigas y se ampliará la capacidad operativa del paso fronterizo. También se acordó desalentar la circulación del transporte de cargas entre el 5 y el 7 de noviembre.

LA AGENDA OFICIAL

La visita del papa León XIV a Argentina, confirmada del 8 al 11 de noviembre, incluirá celebraciones masivas en la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba y Luján. Habrá 5 encuentros con participación del público en las 3 localidades: 3 misas multitudinarias, una reunión con el clero en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El registro para participar del “Encuentro con los jóvenes” y del “Encuentro con el clero” cerró pero para las misas, la inscripción es recomendada -no obligatoria- y permanecerá abierta hasta el día de su celebración.

Además, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) confirmó la primera lista de artistas que participarán de los encuentros. Entre los nombres se destacan: Abel Pintos, Luciano Pereyra, Jairo y Nahuel Pennisi, entre otros. Los periodistas Sofi Martínez y Nacho Girón conducirán la vigilia para jóvenes.

Domingo, 8 de noviembre

16:30 h

Buenos Aires

Llegada al Aeropuerto Internacional Aeroparque Jorge Newbery. Acogida oficial Aeroparque Jorge Newbery

17:00 h

Buenos Aires

Visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia Plaza San Martín

17:20 h

Buenos Aires

Ceremonia de bienvenida Casa Rosada

17:50 h

Buenos Aires

Visita al Presidente de la República Casa Rosada

18:30 h

Buenos Aires

Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento

Lunes, 9 de noviembre

09:15 h

Buenos Aires

Visita al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione. Pequeño Cottolengo Don Orione, Claypole

11:30 h

Buenos Aires

Para inscribirse: Santa Misa Monumento de los Españoles

16:10 h

Buenos Aires

Encuentro con el mundo del trabajo Universidad Católica Argentina

17:30 h

Buenos Aires

Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas. Palacio San Martín

18:45 h

Buenos Aires

Celebración de las Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales. Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad

19:45 h

Buenos Aires

Cena con los obispos. Arzobispado de Buenos Aires

Martes, 10 de noviembre

07:30 h

Buenos Aires

Salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba

09:00 h

Córdoba Llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. Aeropuerto de Córdoba

10:00 h

Córdoba

Para Inscribirse. Santa Misa. Predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones)

15:15 h

Córdoba

Encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas. Catedral Nuestra Señora de la Asunción

16:55 h

Córdoba

Salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires

18:10 h

Buenos Aires. Llegada al Aeropuerto Internacional Aeroparque Jorge Newbery. Aeroparque Jorge Newbery

20:15 h

Buenos Aires

Para inscribirse. Encuentro con los jóvenes. Monumento de los Españoles

Miércoles, 11 de noviembre

08:00 h Buenos Aires

Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

10:00 h

Luján

Para inscribirse. Santa Misa. Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján

13:30 h

Buenos Aires

Ceremonia de despedida. Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza

14:00 h

Buenos Aires

Salida en avión desde Buenos Aires hacia Lima. Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza