Bajo el lema de la visita papal, "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien" se encuentra disponible el Cronograma completo de la vista de León XIV a Buenos Aires y Córdoba.
Papa León XIV: la agenda el Pontífice y los formularios para inscribirse a las misas
Se encuentra disponible el Cronograma completo de la vista de León XIV a Buenos Aires y Córdoba
En tanto la ciudad de Colón, en Entre Ríos se prepara para recibir a miles de peregrinos que cruzarán el puente general Gervasio Artigas que une Colón en Entre Ríos con la ciudad de Paysandú, en la República Oriental del Uruguay, otro de los puntos que tocará el pontífice en su viae a Sudamérica.
En ese sentido se indicó que se reforzarán los controles migratorios en el puente General Artigas y se ampliará la capacidad operativa del paso fronterizo. También se acordó desalentar la circulación del transporte de cargas entre el 5 y el 7 de noviembre.
LA AGENDA OFICIAL
La visita del papa León XIV a Argentina, confirmada del 8 al 11 de noviembre, incluirá celebraciones masivas en la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba y Luján. Habrá 5 encuentros con participación del público en las 3 localidades: 3 misas multitudinarias, una reunión con el clero en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles.
El registro para participar del “Encuentro con los jóvenes” y del “Encuentro con el clero” cerró pero para las misas, la inscripción es recomendada -no obligatoria- y permanecerá abierta hasta el día de su celebración.
Además, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) confirmó la primera lista de artistas que participarán de los encuentros. Entre los nombres se destacan: Abel Pintos, Luciano Pereyra, Jairo y Nahuel Pennisi, entre otros. Los periodistas Sofi Martínez y Nacho Girón conducirán la vigilia para jóvenes.
Domingo, 8 de noviembre
16:30 h
Buenos Aires
Llegada al Aeropuerto Internacional Aeroparque Jorge Newbery. Acogida oficial Aeroparque Jorge Newbery
17:00 h
Buenos Aires
Visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia Plaza San Martín
17:20 h
Buenos Aires
Ceremonia de bienvenida Casa Rosada
17:50 h
Buenos Aires
Visita al Presidente de la República Casa Rosada
18:30 h
Buenos Aires
Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento
Lunes, 9 de noviembre
09:15 h
Buenos Aires
Visita al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione. Pequeño Cottolengo Don Orione, Claypole
11:30 h
Buenos Aires
Para inscribirse: Santa Misa Monumento de los Españoles
16:10 h
Buenos Aires
Encuentro con el mundo del trabajo Universidad Católica Argentina
17:30 h
Buenos Aires
Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas. Palacio San Martín
18:45 h
Buenos Aires
Celebración de las Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales. Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad
19:45 h
Buenos Aires
Cena con los obispos. Arzobispado de Buenos Aires
Martes, 10 de noviembre
07:30 h
Buenos Aires
Salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba
09:00 h
Córdoba Llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. Aeropuerto de Córdoba
10:00 h
Córdoba
Para Inscribirse. Santa Misa. Predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones)
15:15 h
Córdoba
Encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas. Catedral Nuestra Señora de la Asunción
16:55 h
Córdoba
Salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires
18:10 h
Buenos Aires. Llegada al Aeropuerto Internacional Aeroparque Jorge Newbery. Aeroparque Jorge Newbery
20:15 h
Buenos Aires
Para inscribirse. Encuentro con los jóvenes. Monumento de los Españoles
Miércoles, 11 de noviembre
08:00 h Buenos Aires
Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.
10:00 h
Luján
Para inscribirse. Santa Misa. Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján
13:30 h
Buenos Aires
Ceremonia de despedida. Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza
14:00 h
Buenos Aires
Salida en avión desde Buenos Aires hacia Lima. Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza