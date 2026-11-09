Automovilista detenido tras chocar a una mujer que posteriormente fue hospitalizada

En Concordia una mujer fue hospitalizada tras chocada por un automovilista que se dio a la fuga. Finalmente el conductor fue detenido.

El automovilista chocó contra una mujer y se dio a la fuga en Concordia.

Una mujer de 56 años fue trasladada al Hospital Delicia Concepción Masvernat tras protagonizar un siniestro vial en inmediaciones de calles Nogoyá y Presidente Illia, en Concordia. El otro conductor involucrado se retiró del lugar y fue localizado y detenido posteriormente por personal policial.

Según la información policial, efectivos de la Comisaría Cuarta intervinieron durante la mañana de este lunes y constataron que un Volkswagen Gol Trend presentaba daños en su sector frontal. Su conductora manifestó sentir dolor en la zona del tórax, por lo que recibió asistencia y fue derivada al hospital.

A partir de las primeras actuaciones, los uniformados iniciaron recorridas para localizar al segundo vehículo. El procedimiento permitió ubicar un Renault 19 en inmediaciones de calles Chile y Presidente Illia, con daños compatibles con una colisión.

Junto al Renault se encontraba su conductor, quien, de acuerdo con el parte policial, estaba desorientado y presentaba signos compatibles con una posible ingesta de alcohol. Ante esa situación, se dio intervención a la División Policía Científica y a la Dirección de Tránsito Municipal.

La intervención de la justicia en Concordia

La fiscal Macarena Mondragón dispuso la extracción de sangre al automovilista, la recepción de la denuncia a la damnificada y la posterior aprehensión del hombre por el supuesto delito de lesiones leves.

Asimismo, por disposición de la Fiscalía, se concretó el secuestro del Renault 19. Las actuaciones continúan para establecer las circunstancias del siniestro.