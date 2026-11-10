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El Festival República Folklore anunció los horarios de su primera edición

El festival República Folklore se realizará el 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, con más de 50 artistas y cuatro espacios musicales

10 de noviembre 2026 · 15:43hs
El Festival República Folklore anunció los horarios de su primera edición

A pocas semanas de su primera edición, República Folklore dio a conocer los horarios de los artistas que integrarán la programación del festival, previsto para el sábado 21 y domingo 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, en Buenos Aires. La propuesta reunirá a figuras consagradas del género y nuevas voces en un encuentro que busca celebrar la música y la identidad argentina.

República Folklore anunció los horarios de Abel Pintos, Soledad y más de 50 artistas

Con más de 50 artistas distribuidos en cuatro espacios musicales, el evento ofrecerá más de 12 horas de actividades por día. La programación incluirá conciertos en los escenarios Macro, Personal y Pampa, además de La Pulpeña, un espacio destinado a las peñas abiertas, las clases de danza, los payadores y el campeonato de truco.

La primera jornada tendrá entre sus principales presentaciones a Abel Pintos, Cazzu, Soledad, Nahuel Pennisi, Los Tekis y el Chaqueño Palavecino. También participarán Los Alonsitos, Los Nombradores del Alba, Orozco-Barrientos, Néstor Garnica, Los de Imaguaré y Los Tabaleros, entre otros artistas.

El domingo será el turno de Jorge Rojas, Los Nocheros, Sergio Galleguillo, Ahyre, Lázaro Caballero, Peteco con Riendas Libres y Teresa Parodi. La jornada también contará con las actuaciones de Los Manseros Santiagueños, Campedrinos, Maggie Cullen, Dúo Coplanacu e Indio Lucio Rojas.

Además de los conciertos, La Pulpeña tendrá actividad durante ambas jornadas con propuestas participativas para acercar al público a distintas expresiones de la tradición folklórica. De esta manera, República Folklore busca combinar música en vivo, gastronomía y experiencias culturales en un mismo predio.

Las entradas se encuentran disponibles a través de AllAccess. Hay beneficios de financiación con tarjetas Visa Macro, con hasta 12 cuotas sin interés, y una promoción de seis cuotas sin interés con tarjetas Visa de cualquier banco.

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Festival República Folklore horarios Abel Pintos
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