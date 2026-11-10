La Selección Argentina realizó su primer entrenamiento pensando en Uruguay y Costa Rica

Con plantel completo la Selección Argentina realizó los primeros movimientos de cara a los últimos encuentros que disputará en el 2026.

El mediocampista de la Selección Argentina Enzo Fernández, ingresando al predio de Ezeiza.

La Selección Argentina de Fútbol realizó este martes su primer entrenamiento de cara a los encuentros amistoso que disputará ante Uruguay y Costa Rica en el marco de la Fecha FIFA de Noviembre. La práctica se realizó a puertas cerradas en el predio de Ezeiza, donde el entrenador Lionel Scaloni contó con la delegación completa.

El itinerario indica que este miércoles continuará la preparación a partir de las 17, con 15 minutos abierto para la prensa. El jueves, la práctica también será de manera vespertina con una conferencia de prensa del director técnico.

La agenda de encuentros de la Selección Argentina

Luego de la triple fecha de octubre, con goleadas 4-0 sobre Bolivia, 7-0 a Burkina Faso y 3-0 ante Benín, con la despedida de Lionel Messi, la Selección Argentina jugará este viernes a las 20 a Uruguay en La Bombonera.

Luego la Scaloneta viajará a Córdoba para enfrentar a Costa Rica el martes en el Mario Alberto Kempes con horario a confirmar.