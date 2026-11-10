Chajarí: limpiaban un colectivo y hallaron un ladrillo con marihuana

El hallazgo ocurrió este lunes por la mañana cuando los trabajadores del transporte limpiaban la unidad en la Terminal de Ómnibus.

Dos choferes de colectivos hallaron un ladrillo de marihuana en Chajarí. El hallazgo ocurrió este lunes por la mañana cuando los trabajadores del transporte limpiaban la unidad en la Terminal de Ómnibus de la localidad.

Tras dar aviso a la policía, se realizó un procedimiento en el colectivo interno N 4966 de la empresa Rápido Tata, marca Scania.

La sustancia fue encontrada empaquetada y oculta debajo de los asientos 1 y 2 del mismo,. Un paquete era rectangular y estaba envuelto con cinta azul con una sustancia vegetal con olor y característica a marihuana, que al realizar pesaje el mismo da 696 gr, que luego del test se confirma.

Intervino Drogas Peligrosas

La novedad fue informada al fiscal de turno y se dio intervención al personal de Drogas Peligrosas de la policía departamental.

Según lo informado por los chóferes, el último viaje inició en Paraná el día lunes a las 18:45 horas, llegando a esta localidad a las 01:20 horas de la fecha, pasando por Villaguay – Villa Clara (acceso) – Jubileo (acceso) – San Salvador – General Campos – Concordia y Federación.