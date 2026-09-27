Google celebra sus 28 años con un doodle nostálgico

El doodle de Google funciona como puerta de entrada a un cuestionario interactivo sobre la historia y la cultura de la compañía.

Google celebró su 28º aniversario con un doodle que recupera el logotipo original de 1998. El buscador más usado del mundo festeja esta fecha en medio de la curiosidad de que el 27 de septiembre no fue el día exacto de su constitución legal como empresa, sino que esto ocurrió semanas antes.

La ilustración de este año, con una letra “G” en rojo y tipografía sencilla, funciona como puerta de entrada a un cuestionario interactivo sobre la historia y la cultura de la compañía.

Fecha fundacional

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La fecha que aparece en el calendario de festejos de Google no coincide con el día real de su fundación. La empresa se constituyó legalmente el 4 de septiembre de 1998, tras recibir en agosto de ese año un cheque de 100.000 dólares de Andy Bechtolsheim, cofundador de Sun Microsystems.

Sin embargo, el cumpleaños oficial se movió varias veces en los primeros años: se celebró el 8 de septiembre en 2003, el 7 de septiembre en 2004 y el 26 de septiembre en 2005. Recién en 2006 el 27 de septiembre quedó fijado como la fecha definitiva.

La empresa nunca ofreció una explicación oficial única sobre por qué eligió ese día en particular. Lo que sí reconoció es que la fecha exacta de su nacimiento admite distintas respuestas, ya que el proyecto que dio origen al buscador existía antes de su registro formal como compañía.