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Se celebra este lunes el Día del Empleado de Comercio

El Día del Empleado de Comercio previsto para este sábado fue trasladada al 28 por acuerdo sectorial, con alcances similares a un feriado nacional.

27 de septiembre 2026 · 17:28hs
Se celebra este lunes el Día del Empleado de Comercio.

Se celebra este lunes el Día del Empleado de Comercio.

Los trabajadores del sector mercantil tendrán este año una jornada especial por la conmemoración de su día. La fecha, establecida originalmente para el 26 de septiembre, coincidirá con un sábado y, por acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las cámaras empresarias, el reconocimiento se trasladó al lunes 28.

La decisión fue formalizada mediante una circular emitida el 7 de septiembre, en la que las partes ratificaron el cambio en ejercicio de su autonomía colectiva. El documento señala que el objetivo es garantizar que los trabajadores puedan acceder al reconocimiento previsto por la Ley 26.541, que instituyó la fecha conmemorativa.

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Jornada especial por el día de los Empleados de Comercio

De esta manera, durante el lunes 28 se espera que una importante cantidad de locales permanezca cerrada. La medida puede alcanzar a comercios, grandes cadenas de supermercados y centros comerciales, aunque la aplicación dependerá de cada establecimiento y de las condiciones particulares de funcionamiento.

En caso de que un empleador requiera la presencia de sus trabajadores durante esa jornada, la normativa establece condiciones especiales para la remuneración. Quienes presten servicios deberán percibir el pago correspondiente con un recargo del 100%, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo para estas situaciones.

El origen de la conmemoración se vincula con la historia de los derechos laborales del sector. El 26 de septiembre de 1934 se sancionó la Ley 11.729, una norma que introdujo disposiciones relacionadas con las relaciones de trabajo y significó avances para quienes desarrollaban tareas en actividades comerciales.

Entre esos derechos se incorporaron protecciones vinculadas con licencias por enfermedades y accidentes y mecanismos de indemnización ante despidos. La organización sindical del sector tuvo un papel central en el proceso de reconocimiento de esas garantías laborales.

Día del Empleado de Comercio

Décadas después, el Congreso sancionó, el 10 de diciembre de 2009, la Ley 26.541, que estableció específicamente el Día del Empleado de Comercio. La norma dispuso que quienes se desempeñan en la actividad no deben prestar labores durante esa jornada y determinó que la fecha debe asimilarse a los feriados nacionales a todos los efectos legales.

Para 2026, el calendario generó una particularidad: el 26 de septiembre cae sábado. Por ese motivo, Faecys y las cámaras empresarias acordaron trasladar la conmemoración al lunes siguiente. Así, la jornada de reconocimiento para los trabajadores del sector se concentrará el 28, con las condiciones laborales previstas por la legislación vigente.

El cambio alcanza a quienes están comprendidos en la actividad mercantil y constituye una fecha relevante dentro del calendario laboral. La modalidad de apertura o cierre de cada establecimiento quedará sujeta a las decisiones que adopten los empleadores dentro del marco establecido por las normas y el acuerdo sectorial.

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