Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del miércoles 5 de agosto de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al miércoles 5 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

5 de agosto 2026 · 07:16hs
Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al miércoles 5 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al miércoles 5 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al miércoles 5 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al martes 4 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco.

Horóscopo del martes 4 de agosto de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 3 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

Horóscopo del lunes 3 de agosto de 2026

Su gran magnetismo atraerá a todo tipo de personas. Por fin le conceden el crédito solicitado. Aproveche un viaje de trabajo para soltar tensiones. Decaimiento pasajero, no se preocupe, no es nada.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

La familia será su gran apoyo y el mayor motivo de alegrías. Cuide sus finanzas y sea prudente con el dinero. En lo profesional, se avecinan cambios imprevistos. El descanso es imprescindible para su salud.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Día muy nostálgico recordando un amor. La economía le tendrá hoy inquieto y preocupado. En lo laboral, todo lo que se proponga le saldrá bien. Afronte las contrariedades y no se altere.

Horóscopo

Horóscopo

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Si hay personas que le hacen daño, ponga distancia. Deberá tomar una determinación con ese posible negocio. Demasiadas responsabilidades laborales. Hable con su médico de ese cansancio.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

El diálogo con su pareja creará muy buen ambiente. Sus sueños se cumplen por un ingreso extra de dinero. Puede llegar un ascenso laboral inesperado. Tiene todo el tiempo del mundo para ponerse en forma.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Su relación de pareja está necesitando una terapia. Ha llegado el momento de ahorrar. En el trabajo, día monótono. Su piel necesita más que nunca de sus atenciones.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Se siente agredido por un amigo, aclárelo cuanto antes. No debe derrochar aunque haya ganado mucho dinero. Evite los enfrentamientos con sus jefes. Debe descansar más y tratar de relajarse.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No se compadezca tanto, quién no ha tenido problemas amorosos. Debe ser más prudente y comedido con el dinero. Muéstrese más seguro y le darán más trabajos. Si es usted persona fumadora, vigile su garganta.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Los astros aportan un clima agradable a su relación de pareja. Si va a comprar un inmueble, hoy es el día. Hoy consigue sus objetivos profesionales. Mucho más relajado con los temas de salud, buena señal.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Convivencia familiar tranquila. Va a descubrir nuevas maneras de obtener dinero. Situaciones muy divertidas en su trabajo. Moderación con el consumo de alcohol y tabaco.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Ganará la confianza de un nuevo amigo. En lo económico, desconfíe del dinero fácil. Buen día para pedir aumento de sueldo. Le conviene hacerse un chequeo médico.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

En su relación afectiva, sea más generoso. Sea práctico cuando los gastos le agobien. Su saber estar le abrirá numerosas puertas en el trabajo. Tendencia a caídas o tropezones, vigile su calcio.

Horóscopo miércoles Signo zodíaco Astrología
Noticias relacionadas
el horoscopo para este domingo 2 de agosto de 2026

El horóscopo para este domingo 2 de agosto de 2026

el horoscopo para este sabado 1° de agosto de 2026

El horóscopo para este sábado 1° de agosto de 2026

Astrología. Este es el horóscopo correspondiente al viernes 31 de julio de 2026. Signo por signo lo que deparan los as tros del Zodíaco.

Horóscopo del viernes 31 de julio de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al jueves 30 de julio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco.

Horóscopo del jueves 30 de julio de 2026

Ver comentarios

Lo último

Impulsan una propuesta interactiva para conocer la biodiversidad regional

Impulsan una propuesta interactiva para conocer la biodiversidad regional

Los Tabaleros llegan a Paraná con una fiesta donde todo es folklore

Los Tabaleros llegan a Paraná con una fiesta donde "todo es folklore"

Horóscopo del miércoles 5 de agosto de 2026

Horóscopo del miércoles 5 de agosto de 2026

Ultimo Momento
Impulsan una propuesta interactiva para conocer la biodiversidad regional

Impulsan una propuesta interactiva para conocer la biodiversidad regional

Los Tabaleros llegan a Paraná con una fiesta donde todo es folklore

Los Tabaleros llegan a Paraná con una fiesta donde "todo es folklore"

Horóscopo del miércoles 5 de agosto de 2026

Horóscopo del miércoles 5 de agosto de 2026

El Papa León XIV confirmó su llegada a Argentina en noviembre

El Papa León XIV confirmó su llegada a Argentina en noviembre

Boca recibe a Estudiantes en el Estadio Tomás Adolfo Ducó

Boca recibe a Estudiantes en el Estadio Tomás Adolfo Ducó

Policiales
Ruta 14: una persona herida luego del choque entre dos camiones

Ruta 14: una persona herida luego del choque entre dos camiones

Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14

Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

Ovación
Boca recibe a Estudiantes en el Estadio Tomás Adolfo Ducó

Boca recibe a Estudiantes en el Estadio Tomás Adolfo Ducó

Enner Valencia jugará en Boca: acuerdo cerrado y llega el fin de semana para firmar

Enner Valencia jugará en Boca: acuerdo cerrado y llega el fin de semana para firmar

En Concordia se disputará el Torneo Regional Juvenil

En Concordia se disputará el Torneo Regional Juvenil

San Benito Paraná goleó en su debut en el Torneo Regional Amateur Femenino

San Benito Paraná goleó en su debut en el Torneo Regional Amateur Femenino

Mariano Werner: la carrera más difícil que me ha tocado

Mariano Werner: "la carrera más difícil que me ha tocado"

La provincia
Impulsan una propuesta interactiva para conocer la biodiversidad regional

Impulsan una propuesta interactiva para conocer la biodiversidad regional

Paraná: la Municipalidad y distintas instituciones, consolidan un espacio para la inclusión

Paraná: la Municipalidad y distintas instituciones, consolidan un espacio para la inclusión

Informe expone  fuertes diferencias en los desayunos que reciben alumnos entrerrianos

Informe expone  fuertes diferencias en los desayunos que reciben alumnos entrerrianos

Suspenden las clases en la Escuela Juan Manuel de Rosas por hechos de vandalismo

Suspenden las clases en la Escuela Juan Manuel de Rosas por hechos de vandalismo

ATER recordó los vencimientos de la cuarta cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano en agosto

ATER recordó los vencimientos de la cuarta cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano en agosto

Dejanos tu comentario