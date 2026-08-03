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Horóscopo del lunes 3 de agosto de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 3 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

3 de agosto 2026 · 07:47hs
Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 3 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 3 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

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ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

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el horoscopo para este sabado 1° de agosto de 2026

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Organice una cenita romántica, nunca está de más. Las dificultades económicas llegan a su fin. Oportunidad de promocionarse en su trabajo. Proteja sus huesos de posibles golpes.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Comparta su preocupación por los problemas familiares. Jornada poco propicia para realizar gestiones financieras. Etapa de reflexión y búsqueda de nuevo trabajo. Duerma un poco más, está trasnochando en exceso.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Dispondrá de poco tiempo para el amor. Le devuelven el préstamo que hizo. No deje que sus palabras se malinterpreten en su trabajo. Utilice su energía sabiamente, hoy la necesitará.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Los celos son comunes y deben ser controlados. Gaste un poco más de dinero en divertirse. Jornada ideal para demostrar su profesionalidad. Su positivismo ante la vida favorece a su salud.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

El amor será el aspecto más brillante del día. Mal día para correr aventuras inversionistas. Hágase notar para que reconozcan su trabajo. Sus manos necesitan más atenciones.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Debe poner algo de orden en su vida sentimental. Revise sus cuentas y prescinda de algunos gastos. No tenga actitud defensiva hacia sus compañeros de trabajo. Esos paseos con sus amigos son muy saludables.

El horóscopo para hoy.

El horóscopo para hoy.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Los escarceos amorosos pondrán en peligro su relación. Mal día para resolver problemas financieros delicados. Tienda la mano a ese compañero que tanto le necesita. Haga dieta de forma controlada.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Va a vivir el amor intensamente. Sus ahorros aumentan gracias al consejo de un amigo. La mala organización le hace perder tiempo en su trabajo. Descanse más y hágase una revisión general.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Nota algún abandono por parte de un amigo muy especial. Esfuércese en apretarse un poco el cinturón. En el trabajo, se verá inmerso en una discusión inesperada. Le vendrá bien ir al teatro, despeja la mente.

Horóscopo para el día de hoy.

Horóscopo para el día de hoy.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Nota que está enamorado y que disfruta con su pareja. Se avecinan limitaciones económicas. Día estupendo en el ámbito laboral. Libérese de sus tensiones musculares con algún masaje.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Muy efusivo con todas las personas que le rodean. Tenga calma, no es el día adecuado para invertir. Pueden surgir problemas con los proveedores. Necesita ponerse en forma de inmediato.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Estará alegre y muy satisfecho en el terreno afectivo. Es hora de controlar sus gastos y echar cuentas. Ambiente laboral óptimo, fundamental para rendir al máximo. Hoy, concédase ese capricho que tanto desea, es muy saludable.

Horóscopo lunes Signo Astrología zodíaco
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