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Horóscopo del martes 4 de agosto de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al martes 4 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco.

4 de agosto 2026 · 09:07hs
Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al martes 4 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al martes 4 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco.
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ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

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el horoscopo para este domingo 2 de agosto de 2026

El horóscopo para este domingo 2 de agosto de 2026

Cambios radicales en la manera de llevar la relación de pareja. Se siente satisfecho con su economía. Laboralmente, tendrá que tomar decisiones importantes. El cansancio se apoderará de su cuerpo en esta jornada.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Amenaza de una pequeña crisis emocional. Cuidado con la tarjeta de crédito, úsela con medida. Tenga decisión para mostrar su creatividad laboral. Intente no agobiarse con el ritmo diario.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

El amor volverá a renacer en su vida. Muy acertado en sus inversiones, pero no siga arriesgando. La situación laboral con la que sueña por fin llega. Un pequeño sacrificio en las comidas le devolverá su figura.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Sea menos idealista y la dicha llegará poco a poco. Intente pagar ese préstamo cuanto antes. Tiene buenas ideas laborales, intente llevarlas a cabo. El estrés se manifestará en forma de jaquecas.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Si no tiene relación sentimental le conviene pasar a la acción. Sus asuntos financieros tienen muy buen aspecto. De momento no habrá ningún cambio laboral. Su salud tiene pequeñas goteras que debe arreglar.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Quizá viva un reencuentro muy especial e inesperado. Empieza a disfrutar de un buen momento económico. Los astros están de su lado, láncese a ese reto profesional. Los nervios le producirán tensión muscular.

Horóscopo

Horóscopo

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Preste más atención a sus seres queridos. Los negocios pueden ser adversos para usted. Aprenda a delegar en el trabajo. En la salud, día de gran armonía física y mental.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Las relaciones más estimulantes serán con sus amigos. Es un buen día para hacer grandes compras. En el trabajo, se siente muy bien con los compañeros. Bailar puede ser una actividad idónea.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Algunos amigos pueden enturbiar su relación amorosa. Plantéese alguna inversión para aumentar sus ahorros. Sea consciente de su talento y véndalo a buen precio. Físicamente, está en forma.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Una relación del pasado trata de interferir en la actual. Buenas perspectivas en el terreno económico. Se siente muy valorado por sus compañeros de trabajo. Su dentadura estará hoy muy sensible.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Excelentes noticias de personas queridas que están lejos. Su economía va bien, disfrútela. Éxito en el trabajo por usar la táctica adecuada. Irá mejorando su estado de salud.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Hoy lo pasará genial con su pareja y amigos. Buen día para atreverse a crecer en sus negocios. Posponga las negociaciones con sus superiores. Preocupación por la salud de un familiar.

Horóscopo martes Signo zodíaco Astrología
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