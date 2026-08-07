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Horóscopo del viernes 7 de agosto de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al viernes 7 de agosto de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

7 de agosto 2026 · 07:47hs
Horóscopo

Horóscopo

Este viernes 7 de agosto de 2026, las predicciones del horóscopo revelan sorpresas y claves para cada signo del zodíaco en el amor, el trabajo y la salud. Es un día signado por la necesidad de reorganizar finanzas y destrabar proyectos.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo.

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Horóscopo del miércoles 5 de agosto de 2026

Los temas del corazón resultarán un poco accidentados. Evite los gastos innecesarios. Busque nuevas metas y objetivos profesionales. Tenga cuidado, el exceso de inactividad no es bueno.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Ojo a su lengua, puede haber malentendidos con su pareja. Goza de buena suerte en los juegos de azar. Ofertas para cambiar de trabajo, piense con calma. Empieza a sentirse más fuerte y vital.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Momento para hacer planes de futuro con su pareja. Puede ganar un dinero extra. Está en alza profesional, pero no sea impaciente. No escatime gastos a la hora de invertir en su cuerpo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Disputas con su familia por culpa de terceros. Olvide que existen las tarjetas de crédito, son peligrosas. Muy buena suerte en los negocios. El cansancio acumulado es difícil de vencer.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Una persona que no le conviene acapara su atención. Dificultades para conseguir el dinero que necesita. Su trabajo le proporcionará mucho prestigio. Estado físico francamente excelente.

LEER MÁS: Horóscopo del jueves 6 de agosto de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Una actitud más sincera con su pareja les beneficiará. No piense solo en el dinero rápido, sino en la riqueza segura. En el trabajo, muchos imprevistos y sorpresas. Sea cuidadoso con los pequeños detalles de su salud.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Esa persona afín podría convertirse en su pareja ideal. Unos baches económicos pondrán a prueba su intuición. Procure concentrarse totalmente en su trabajo. Físicamente bien, pero con altibajos emocionales.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Los asuntos del corazón le causan quebraderos de cabeza. No derroche sus ahorros. Tenga disposición positiva en el trabajo. Estado de ánimo sereno que beneficia a su organismo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Oportunidad de conocer a nuevas e interesantes personas. Utilice su dinero en algo productivo. Su improvisación es algo muy valioso para su empresa. Salud magnífica, salga a divertirse.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Día lleno de ternura con su pareja. Buena suerte en los juegos de azar, puede ganar dinero. Negocie ahora sus mejoras laborales. Descanse para reponerse físicamente.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

En cuanto al amor, es día de tomar iniciativas. Por fin va a poder decir adiós a los problemas económicos. Las mejoras laborales se están negociando. Evite las comidas muy grasas y controle el colesterol.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

El comportamiento de su pareja le desconcertará. Haga buen uso de los últimos ingresos. Si no puede con tanto trabajo, hable con sus jefes. Tras los excesos de estos días, descanse.

Horóscopo Signo Agosto
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