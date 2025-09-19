Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este viernes 19 de septiembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

19 de septiembre 2025 · 06:53hs
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Los celos jugarán un importante papel en su vida amorosa. Aumentan las buenas expectativas económicas. En esta jornada lo laboral cobra protagonismo. Reduzca las salidas nocturnas.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Puede aparecer en su vida una persona muy interesante. Acaban los malos tiempos, su economía se recupera. Céntrese en los aspectos básicos de su trabajo. Físicamente se sentirá fuerte y resistente.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Mayor estabilidad en los sentimientos. Jornada aciaga para nuevas inversiones o negocios. En lo laboral, las cosas irán mejor que nunca. Su piel necesita cuidados, no lo olvide.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Las buenas amistades serán las encargadas de animarle. Momento estupendo para mejorar su economía. Por fin podrá trabajar en lo que le gusta. Admirable que cuide su físico, pero vigile también su mente.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Dedique hoy algo de tiempo a la familia. Hoy llegará ese gasto tan temido. A pesar de los comentarios, siga trabajando con ilusión. Llegan problemas intestinales de poca importancia.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Evite los comentarios negativos hacia su pareja. Venza esa manía de enamorarse de lo que está rebajado. La armonía reinará entre todos los compañeros. El desasosiego que padece necesita de meditación.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Abundantes novedades en el amor. En asuntos económicos, déjese llevar por la intuición. Mucha prudencia y responsabilidad en el trabajo. No se preocupe por su salud, es estupenda.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Con sentido del humor, conquista a todo el mundo. El bache económico forma parte del pasado. Con su imaginación logrará sus metas profesionales. Intente comer comida casera.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Esa persona que tanto le interesa reparará en usted. En lo económico, la buena estrella le acompaña. Se siente muy valorado en el trabajo. Tanta tensión puede provocarle problemas estomacales.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Su romanticismo estará a flor de piel. No se deje caer en la tentación de gastar más de lo que puede. Estará fuera de un nuevo proyecto laboral, no se desanime. Cuidado con lo que come; podría engordar.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Si está buscando el amor, está al caer. Enfréntese a los problemas económicos, y acabará con ellos. En su trabajo, estará a tope de creatividad. Plantéese hacer ejercicio aunque goce de buena salud.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Deje de sufrir por unos celos infundados. Posponga las decisiones económicas para otro día. La tensión con su jefe hará del trabajo algo desagradable. El abuso en las comidas puede perjudicarle.

