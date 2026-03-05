El horóscopo para este jueves 5 de marzo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este martes 3 de marzo de 2026

El horóscopo para este miércoles 4 de marzo de 2026

No se rinda ante los obstáculos amorosos. Buen día para sacar adelante proyectos económicos. Jornada dura en el trabajo, intente concentrarse. La base de una buena salud está en una sana rutina diaria.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

La relación amorosa avanza hacia una fase más íntima. Debe velar más por sus intereses económicos. Su petición de trabajo ha sido tenida en cuenta. Riesgo de enfriamiento.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

En el amor, estará muy seguro de sí mismo y no escuchará a nadie. Posibilidad de tener ingresos extraordinarios. Sus jefes le harán sentir que de usted depende el trabajo. Asuma sus limitaciones o tendrá problemas de salud.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Medite sus decisiones acerca de esa persona que le interesa. El nuevo puesto de trabajo le reporta mayores beneficios. Pequeña contrariedad de tipo profesional. Cuide su imagen, se sentirá mejor.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Abandone ese malhumor, su pareja le necesita. Tenga cuidado, gasta demasiado dinero. Una actitud excesivamente ambiciosa en su trabajo, puede crearle enemigos. Cuidado con las afecciones auditivas.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

El sexo opuesto se sentirá muy atraído por usted. Jornada aciaga para nuevas inversiones o negocios. Tiene la sensación de que sus jefes le exigen demasiado. Si no cuida su estómago las cosas se pueden complicar.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Enfrentamientos con su pareja. Las decisiones de otros le reportarán beneficios. Ser demasiado ambicioso en su trabajo no es aconsejable. El zumo de naranja en ayunas es muy saludable.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Momento perfecto para aumentar el número de amigos. Tiene una habilidad especial para aumentar sus ingresos. El agobio no es bueno para terminar el trabajo a tiempo. Sin más dilación, hágase un chequeo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Hoy afianzará su amor. En el aspecto económico tendrá un éxito increíble. Resuelva ese injustificado malestar con un compañero. A su espalda no le conviene cargar peso.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Debe ir superando esa ruptura sentimental, salga a divertirse. Cuidado con los imprevistos, reserve algo de dinero. Deberá enfrentarse a obstáculos laborales sin importancia. Su salud no ofrece preocupación.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Céntrese en el presente y en sus proyectos de familia. Buen momento para resolver problemas económicos. Ambiente de trabajo armonioso, contribuya a conservarlo. Excelentes condiciones físicas y mentales.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

El entorno familiar está revuelto. Si no tiene cuidado, puede pasar apuros económicos. Confíe en el compañero de trabajo que quiere ayudarle. Las «tapas» una noche no están mal, convertirlas en su dieta, sí.