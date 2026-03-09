Así lo expresó el presidente de la empresa petrolera YPF, Horacio Marín. Además, se refirió a la estrategia que hará sostener el costo y que explicó el CEO.

Horacio Marín dijo que YPF no tocará el precio de los combustibles.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, dijo que no tocarán el precio de los combustibles, a pesar de la escalada en el costo del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

Marín, en un posteo oficial en su cuenta de X, explicó: “Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición”.

El presidente de YPF aseguró que "no va a haber cimbronazos" en el precio de los combustibles

Y siguió: “@YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”, escribió el titular de la compañía.

Según Marín, YPF trabaja “con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average” donde podrán “atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores, teniendo un precio más estable”.

Y cerró: “La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo”.