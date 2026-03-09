El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, dijo que no tocarán el precio de los combustibles, a pesar de la escalada en el costo del petróleo por la guerra en Medio Oriente.
Horacio Marín dijo que YPF no tocará el precio de los combustibles
Así lo expresó el presidente de la empresa petrolera YPF, Horacio Marín. Además, se refirió a la estrategia que hará sostener el costo y que explicó el CEO.
LEER MÁS: El presidente de YPF aseguró que "no va a haber cimbronazos" en el precio de los combustibles
Qué dijo el CEO de YPF
Marín, en un posteo oficial en su cuenta de X, explicó: “Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición”.
Y siguió: “@YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”, escribió el titular de la compañía.
Según Marín, YPF trabaja “con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average” donde podrán “atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores, teniendo un precio más estable”.
Y cerró: “La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo”.