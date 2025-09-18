El horóscopo para este jueves 18 de septiembre de 2025

Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

18 de septiembre 2025 · 06:42hs
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Le interesará una persona difícil de conquistar. Recuperará el dinerito que había prestado a un amigo. Éxito en su nuevo trabajo. Necesita ponerse en forma de inmediato.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

A la hora de conquistar, sea directo. Con el dinero, siga los consejos de los entendidos. Los cambios en su trabajo afectarán a su vida personal. Relaciónese con otras personas, le hará bien.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

El entendimiento con su pareja puede ser perfecto. Prudencia a la hora de tomar decisiones administrativas. Es un gran profesional y hoy lo demostrará. Objetivo principal: llevar una vida sana.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Muy bien con su pareja. Quizá no es el momento de gastar en hacer un viaje. En el trabajo, alguien quiere frustrar sus iniciativas. Su hígado está perfecto, pero no abuse del alcohol.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Día ideal para disfrutar del sexo con su pareja. No sea tacaño y comparta con sus amigos. Los retos laborales le estimulan, eso gusta a sus jefes. Proteja su garganta de manera especial.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

El amor está llamando a su puerta. Día algo movido en lo económico. Si trabaja en equipo pueden surgir disputas. Evite los hábitos que merman sus facultades físicas.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Si no tiene pareja ponga especial atención a su alrededor. Puede afrontar todos los gastos que se le avecinan. Momento para pedir un aumento de sueldo. Si descuidó su salud, ahora debe enmendarse.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Las relaciones familiares tenderán a estabilizarse. Pueden echarle en cara el mal uso que hace de su dinero. No se vislumbran problemas a nivel profesional. Los mareos pueden ser por una bajada de azúcar; cuídese.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Tiene gran atractivo personal. No se deje persuadir para realizar una inversión. La suerte se va a concentrar en el área profesional. Se sentirá con ganas de iniciar nuevas actividades físicas.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No cuente a su pareja algo que tal vez la enfurezca. Atención a los gastos domésticos. Procure no crearse conflictos en su trabajo. Le vendrá bien ir al teatro, despeja la mente.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

La familia le proporcionará alegría. Apueste fuerte en los negocios y se verá recompensado. Aparecerán interesantes oportunidades de trabajo. Los cuidados pasados benefician ahora a su organismo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La incomprensión se ha instalado en su pareja. Económicamente está desahogado. Adelante con el arranque de esos proyectos laborales. Cuidado con las posturas en el trabajo.

