Uno Entre Rios | La Provincia | Selena Santana

La entrerriana Selena Santana fue la mejor egresada de la Escuela Naval Militar

La guardiamarina Selena Santana, oriunda de Hernandarias, egresó primera en la Escuela Naval Militar y se convirtió en la primera Infante de Marina en lograrlo.

9 de marzo 2026 · 11:51hs
La entrerriana Selena Santana fue la mejor egresada de la Escuela Naval Militar.

La entrerriana Selena Santana fue la mejor egresada de la Escuela Naval Militar.

La Guardiamarina Selena Soledad Santana, oriunda de Hernandarias, provincia de Entre Ríos, se convirtió en la primera mujer Infante de Marina en egresar como primera de su promoción del Cuerpo Comando de Infantería de Marina en la Escuela Naval Militar (ESNM).

Con tan solo 23 años, finalizó su formación en 2025 integrando la Promoción 154° y obteniendo el primer puesto en el orden de mérito, además de recibir 18 premios y distinciones durante su egreso.

parana: mejora el nino electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

General Ramírez se prepara para celebrar sus 138 años

General Ramírez se prepara para celebrar sus 138 años

LEER MÁS: Los familiares del tripulante concordiense del ARA San Juan esperan que por fin haya justicia

Una joven de Hernandarias se convirtió en la primera Infante de Marina en encabezar su promoción

Selena Santana (1).jpeg

Actualmente, Santana forma parte de la Infantería de Marina de la Armada Argentina y se encuentra destinada en la Brigada de Infantería de Marina (BRIM), ubicada en Puerto Belgrano, donde proyecta continuar su desarrollo profesional en el ámbito de la Artillería de Campaña.

Durante sus primeros años de formación en la Escuela Naval Militar participó de diversas instancias de entrenamiento y estudio junto a sus compañeros. En segundo año se presentó a la campaña de preselección para integrar el escalafón de Infantería de Marina, un proceso altamente exigente que superó con éxito. Tras esa evaluación, fue seleccionada junto a otros nueve cadetes para continuar con la formación específica.

En cuarto año asumió responsabilidades dentro del Cuerpo de Cadetes y fue designada Encargada de la Sala de Armas, función que implicaba la administración del material asignado, su control y la supervisión de su mantenimiento.

Durante su último año de formación participó además del tradicional viaje de instrucción a bordo de la fragata ARA "Libertad". A lo largo de seis meses de navegación, el buque visitó distintos puertos en el extranjero como parte del 53° Viaje de Instrucción, una experiencia destinada a completar la formación profesional mediante prácticas reales de navegación, ampliar el acervo cultural de los guardiamarinas y fortalecer los lazos de amistad con los países visitados.

Al finalizar su formación en 2025, Santana no solo encabezó el orden de mérito de su promoción, sino que además se convirtió en la primera Infante de Marina en alcanzar ese lugar dentro de la Escuela Naval Militar.

"En la formación se nos exige igual a todos y creo que ser mujer no es una limitación. Tal vez requiere más esfuerzo alcanzar ciertos niveles de exigencia, pero no hay límites para lograr los objetivos que una se propone", expresó la Guardiamarina Santana, orgullosa por los méritos alcanzados.

Selena Santana Escuela Hernandarias
Noticias relacionadas
Alumnos sin agua y con aulas en mal estado en la Escuela N° 200.

Alumnos sin agua y con aulas en mal estado en la Escuela N° 200

Más de 300 entrerrianos donaron sangre durante el primer bimestre.

Más de 300 entrerrianos donaron sangre durante el primer bimestre

Por primera vez el Parque Pre Delta contará con un guía de kayak habilitado para observar desde otra perspectiva la biodiversidad del lugar.

El Pre Delta amplía su propuesta para descubrir el humedal desde el agua

Advierten sobre el impacto económico de la Reforma Laboral para trabajadores de plataformas. Desde el sector ya hablan de legalización del fraude laboral

Trabajadores de plataformas: "Golpe al bolsillo" y denuncia de "esclavitud moderna"

Ver comentarios

Lo último

Patronato: ¿Regresan los visitantes al estadio Grella?

Patronato: ¿Regresan los visitantes al estadio Grella?

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná

Ultimo Momento
Patronato: ¿Regresan los visitantes al estadio Grella?

Patronato: ¿Regresan los visitantes al estadio Grella?

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná

Entre Ríos tiene el menor consumo de energía de la Región Centro

Entre Ríos tiene el menor consumo de energía de la Región Centro

Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

Policiales
Juan Ruiz Orrico recibió 5 años y 8 meses de prisión por el fatal accidente en Ruta 39

Juan Ruiz Orrico recibió 5 años y 8 meses de prisión por el fatal accidente en Ruta 39

Concordia: denuncian que una mujer de 100 años estaba atada a una silla en un geriátrico

Concordia: denuncian que una mujer de 100 años estaba atada a una silla en un geriátrico

Feliciano: un menor falleció tras un accidente entre una camioneta y una moto

Feliciano: un menor falleció tras un accidente entre una camioneta y una moto

Niño de Paraná sufrió una descarga eléctrica y lucha por su vida: apuntan a la casa de un cura

Niño de Paraná sufrió una descarga eléctrica y lucha por su vida: apuntan a la casa de un cura

Choque en la Ruta 20: un policía herido fue trasladado a Gualeguaychú

Choque en la Ruta 20: un policía herido fue trasladado a Gualeguaychú

Ovación
La Unión de Colón edificó un triunfazo en Bahía Blanca

La Unión de Colón edificó un triunfazo en Bahía Blanca

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

Recreativo celebró su primera victoria en la Liga Federal

Recreativo celebró su primera victoria en la Liga Federal

Batalla campal en la final de un torneo estadual en Brasil

Batalla campal en la final de un torneo estadual en Brasil

Echagüe perdió y el martes jugará a todo o nada por la permanencia en la Liga Nacional Masculina

Echagüe perdió y el martes jugará a todo o nada por la permanencia en la Liga Nacional Masculina

La provincia
Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

General Ramírez se prepara para celebrar sus 138 años

General Ramírez se prepara para celebrar sus 138 años

La entrerriana Selena Santana fue la mejor egresada de la Escuela Naval Militar

La entrerriana Selena Santana fue la mejor egresada de la Escuela Naval Militar

Alumnos sin agua y con aulas en mal estado en la Escuela N° 200

Alumnos sin agua y con aulas en mal estado en la Escuela N° 200

Más de 300 entrerrianos donaron sangre durante el primer bimestre

Más de 300 entrerrianos donaron sangre durante el primer bimestre

Dejanos tu comentario