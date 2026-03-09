La entrerriana Selena Santana fue la mejor egresada de la Escuela Naval Militar.

La guardiamarina Selena Santana, oriunda de Hernandarias, egresó primera en la Escuela Naval Militar y se convirtió en la primera Infante de Marina en lograrlo.

Con tan solo 23 años, finalizó su formación en 2025 integrando la Promoción 154° y obteniendo el primer puesto en el orden de mérito, además de recibir 18 premios y distinciones durante su egreso.

Actualmente, Santana forma parte de la Infantería de Marina de la Armada Argentina y se encuentra destinada en la Brigada de Infantería de Marina (BRIM), ubicada en Puerto Belgrano, donde proyecta continuar su desarrollo profesional en el ámbito de la Artillería de Campaña.

Durante sus primeros años de formación en la Escuela Naval Militar participó de diversas instancias de entrenamiento y estudio junto a sus compañeros. En segundo año se presentó a la campaña de preselección para integrar el escalafón de Infantería de Marina, un proceso altamente exigente que superó con éxito. Tras esa evaluación, fue seleccionada junto a otros nueve cadetes para continuar con la formación específica.

En cuarto año asumió responsabilidades dentro del Cuerpo de Cadetes y fue designada Encargada de la Sala de Armas, función que implicaba la administración del material asignado, su control y la supervisión de su mantenimiento.

Durante su último año de formación participó además del tradicional viaje de instrucción a bordo de la fragata ARA "Libertad". A lo largo de seis meses de navegación, el buque visitó distintos puertos en el extranjero como parte del 53° Viaje de Instrucción, una experiencia destinada a completar la formación profesional mediante prácticas reales de navegación, ampliar el acervo cultural de los guardiamarinas y fortalecer los lazos de amistad con los países visitados.

Al finalizar su formación en 2025, Santana no solo encabezó el orden de mérito de su promoción, sino que además se convirtió en la primera Infante de Marina en alcanzar ese lugar dentro de la Escuela Naval Militar.

"En la formación se nos exige igual a todos y creo que ser mujer no es una limitación. Tal vez requiere más esfuerzo alcanzar ciertos niveles de exigencia, pero no hay límites para lograr los objetivos que una se propone", expresó la Guardiamarina Santana, orgullosa por los méritos alcanzados.