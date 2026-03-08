Niño de Paraná sufrió una descarga eléctrica y lucha por su vida: apuntan a la casa de un cura

Un niño paranaense lucha por su vida en terapia intensiva tras sufrir una descarga eléctrica mientras jugaba. Vecinos apuntan a la casa de un conocido sacerdote.

Un niño de Paraná lucha por su vida tras sufrir una descarga eléctrica mientras jugaba con un amigo. Se trata de Esteban, cuya familia pidió una cadena de oración por su recuperación mientras permanece internado en terapia intensiva.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:10 de este sábado en calle Lamadrid, entre Maestro Normal y Gobernador Crespo. Según informaron fuentes policiales, el menor estaba jugando a la pelota cuando el balón cayó dentro de una vivienda. Al intentar recuperarlo, ambos chicos trataron de subir a un tapial y, en ese momento, Esteban recibió una fuerte descarga eléctrica que lo dejó gravemente herido.

Tras el accidente, fue trasladado de urgencia y permanece internado en estado delicado en el Hospital San Roque. En las redes sociales, familiares, amigos y vecinos comenzaron a difundir pedidos de cadena de oración para acompañar su recuperación.

Escrache en las redes

En paralelo, también se registraron publicaciones en redes sociales donde algunos usuarios señalan que la vivienda donde ocurrió el hecho pertenecería a un sacerdote, cuyas iniciales son CS, situación que generó comentarios y cuestionamientos mientras se espera el avance de la investigación sobre lo ocurrido. Debido a que el sacerdote no fue imputado formalmente, su identidad permanece bajo reserva.

"Después de lo sucedido, este señor se retiró del domicilio (porque tenía que ir a dar una misa) con una enorme sonrisa saludando tranquilamente a los vecinos que nos encontrábamos en el lugar", señalan vecinos de la zona, según registró UNO. El cura quedó supeditado a una investigación para establecer su responsabilidad en el hecho. La investigación está a cargo de la fiscal Jimena Ballesteros.