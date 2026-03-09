La Unión de Colón edificó un triunfazo en Bahía Blanca

La Unión de Colón venció a Villa Mitre 81 a 79. El Rojo se sostiene en zona de clasificación a octavos de final de la Liga Argentina, Conferencia Sur.

La Unión de Colón celebró una importante victoria al derrotar a Villa Mitre de Bahía Blanca, en condición de visitante, por 81 a 79 en una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur.

El Rojo contó con cuatros jugadores que finalizaron la jornada con doble digito; Gonzalo Romero fue el goleador con 18 puntos, Nicolás Henriques aportó 16 anotaciones, Álvaro Merlo se despachó con 13 y Guido Cabrera con 11; en el local hubo 18 de Julián Lorca y 16 de Emilio Giménez.

Con esta victoria, los dirigidos por Martín Guastavino se sostienen en el tercer escalón de las posiciones, detrás de Provincial de Rosario y Central Entrerriano de Gualeguaychú, con un récord de 18 victorias y 8 derrotas. Con este registro se posiciona en zona de acceso directo a octavos de final. El Tricolor, por su parte, está en el 11° lugar con un registro de 12 triunfos y 16 caídas.

La victoria de La Unión en Bahía Blanca

En un tramite equilibrado, Villa Mitre sufrió baches en el primer tiempo. Con un parcial 17 a 4, entre el cierre del primero e inicio del segundo (24-35), La Unión tomó ventaja, con efectividad desde el perímetro (7/13), y varias manos anotadoras.

El local sin gol externo, Lorca fue el faro (10), la rotación le dio aire y cuando se arrimó, otra vez un parcial desfavorable, 8 a 2 para que el visitante recupere ventaja de doble digito (38-48). Rápido estiró a trece (38-51) y fue la máxima. Desde ahí, Villa Mitre reaccionó. Con un enorme desgaste defensivo, bajó el goleo e incomodó a La Unión. Adelante, elevó el ritmo, anotó en transición y con Giménez, como goleador igualó el encuentro en 63.

La Unión ante el desgaste local, fue vertical y anotó cerca del aro para tomar una ventaja de nueve (65-74), Sahdi cortó la sequia y Villa Mitre estuvo otra vez en juego. Los rebotes ofensivos le costaron caro al local. Desde la línea La Unión tomó ventaja de dos, que Villa Mitre no logró igualar en la última.

Como sigue el camino del Rojo en la Liga Argentina

La Unión volverá a escena este martes en Río Negro, donde visitará a Deportivo Viedma a partir de las 21 en el estadio Ángel Cayetano Arias. Después de este juego el Rojo se trasladará a Mar del Plata, donde disputará dos encuentros.

En primer turno enfrentará a Quilmes en el estadio José Martínez. Esta historia fue programada para el próximo jueves a partir de las 21. El último juego de la gira será el sábado ante Unión en el polideportivo Islas Malvinas. Este cotejo se desarrollará desde las 21.30.

Otros resultados de la Liga Argentina

Lanús venció como local a Quilmes de Mar del Plata por 90 a 86 en otra historia disputada en el marco de la Liga Argentina, Conferencia Sur. El Granate celebró su quinta victoria en serie y engordó su récord a 19-10, con el que marcha en el cuarto lugar del escalafón. Por su parte, el Tricolor enhebró su segunda caída en fila y ahora ostenta una marca 17-11, con la que se ubica en el sexto puesto.

En otro juego disputado en el marco de la Conferencia Sur Deportivo Norte de Armstrong venció en el estadio Jorge Ferrero a Unión de Mar Del Plata por 80 a 72 en un compromiso clave en su lucha por la permanencia. El goleador del juego fue Manuel Alonso con 17 puntos a su favor.

Por la Conferencia Norte Hindú de Córdoba derrotó como local a Colón de Santa Fe por 97-89 en un duelo clave en la lucha por la permanencia. Lluvia de triples para el dueño de casa y partidazo del juvenil Joaquín Folmer, con 24 puntos.

Mientras que en un juego bárbaro, que necesitó dos prórrogas, Sportivo Suardi superó a Comunicaciones de Merecedes por 102-101. La rompió Santiago Calderón con 41 puntos, ocho triples y siete recuperos. De esta manera, el elenco del Zurdo Poi llegó a su décimo triunfo en fila.