Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

Esteban continúa internado en la unidad de terapia intensiva del hospital San Roque de Paraná pero lograron retirarle el respirador y pudo hablar

Mejora el estado de salud de Esteban Bogado, el niño que sufrió una descarga eléctrica al intentar recuperar una pelota que había caído dentro de una vivienda de calle Lamadrid, entre Maestro Normal y Gobernador Crespo de Paraná. Continúa internado en la unidad de terapia intensiva del hospital Materno Infantil San Roque pero en las últimas horas, los médicos lograron retirarle el respirador, por lo que el menor respira por sus propios medios, además pudo comunicarse y está lúcido. Los médicos están controlando de cerca el funcionamiento de sus riñones.

El hecho

El hecho se produjo cuando el niño intentó recuperar una pelota que había caído dentro de una vivienda ubicada sobre calle Lamadrid. En ese momento, habría tomado contacto con un tapial que estaba electrificado, lo que le provocó una fuerte descarga eléctrica.

Tras el accidente, el menor debió ser trasladado de urgencia para recibir atención médica debido a la gravedad de las lesiones provocadas por la descarga. El caso generó conmoción entre los vecinos de la zona, quienes siguieron de cerca el operativo de asistencia que se desplegó tras el episodio.

Mientras continúa la evolución del niño, la Justicia avanza con una investigación para determinar cómo estaba electrificado el tapial del domicilio donde ocurrió el hecho y qué tipo de conexión tenía la instalación. La propiedad donde ocurrió el hecho pertenece al sacerdote César Smith.

Acompañamiento del fútbol paranaense

La situación del niño movilizó rápidamente a distintas instituciones deportivas de la ciudad. Desde la Liga Paranaense de Fútbol difundieron un comunicado convocando a una cadena de oración para acompañar su recuperación.

“La Liga Paranaense de Fútbol invita a toda la comunidad del fútbol de la ciudad a acompañar con una cadena de oración a Esteban Bogado, jugador del Club Atlético Belgrano de Paraná, quien atraviesa un difícil momento de salud”, señalaron.

En el mensaje también expresaron su apoyo a la familia y a sus compañeros de equipo. “Enviamos nuestro apoyo, fe y esperanza para su recuperación y abrazamos a su familia, seres queridos y compañeros de equipo en este momento tan complejo”.

Pedido de oración

El respaldo también llegó desde otras instituciones deportivas de la capital entrerriana. Desde el Club Atlético Patronato se sumaron al pedido de acompañamiento y solidaridad.

“Desde nuestra institución pedimos a toda la familia rojinegra a unirse en una cadena de oración por nuestro socio y deportista Esteban Bogado, quien se encuentra atravesando un delicado momento de salud”, señalaron desde el club.

En el mensaje agregaron que el niño permanece internado en terapia intensiva y que el objetivo es acompañar tanto su recuperación como a su familia en este momento difícil.