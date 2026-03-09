General Ramírez se prepara para celebrar sus 138 años

General Ramírez conmemora el viernes su aniversario y además se recuerdan los 240 años del nacimiento de Francisco Ramírez. Invitan a festejarlo

General Ramírez cumple 138 años el viernes y se recuerda además el 240° aniversario del nacimiento de Francisco Pancho Ramírez, el caudillo entrerriano. En este marco, la ciudad se prepara para vivir uno de los momentos más esperados de su calendario cultural: una nueva edición de Ramírez Festeja, la celebración que conmemora el aniversario de la localidad y que, con el paso de los años, se consolidó como un evento que convoca a toda la comunidad.

La fiesta, que cumple un década, se desarrollará este viernes y sábado con entrada libre y gratuita en el Parque Evita y el Parque de la Democracia. Estarán Los Palmae, Las Voces de Montiel y una gran cantidad de espectáculos artísticos más, con propuestas gastronómicas, actividades para toda la familia y la participación de instituciones locales. Según explicó el subsecretario de Políticas Culturales y Modernización del municipio, Walter Lauphan, el espíritu de la celebración tiene un fuerte componente comunitario. “Muchos de los puestos gastronómicos están a cargo de instituciones de la ciudad, como escuelas, bomberos o el hogar de ancianos. Eso tiene un doble objetivo: involucrar a la ciudadanía

y generar un ingreso que luego las instituciones utilizan durante el año para sostener sus actividades”

, señaló.

En ese marco, quienes se acerquen al predio podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica que incluirá clásicos como sándwiches de milanesa, pizza a la parrilla, tortas fritas, kreppel y pirok, entre otras opciones que buscan ofrecer sabores variados y, al mismo tiempo, fortalecer el trabajo de las organizaciones locales.

Uno de los espacios que se ha convertido en una marca distintiva del evento es el Espacio Gurises, pensado especialmente para las infancias. Allí se desarrollarán juegos, actividades recreativas, pintacaritas y propuestas lúdicas para los más chicos. “Es un lugar de interacción para que los niños puedan divertirse mientras las familias disfrutan de la fiesta. Siempre aclaramos que no es una guardería, sino un espacio para compartir entre padres e hijos”, explicó Lauphan. Según destacó, quienes participan con espectáculos infantiles suelen resaltar este aspecto como uno de los rasgos más valorados de la celebración.

Ramírez festejos General Ramírez se prepara para celebrar sus 138 años

Trabajo conjunto

Otro de los rasgos que distingue a Ramírez Festeja es el trabajo conjunto de distintos sectores de la comunidad. Empresas locales, instituciones, cooperativas y organizaciones sociales participan activamente en la organización y el desarrollo de la fiesta. “Cada uno aporta desde su lugar para que la fiesta sea posible”, remarcó el funcionario, y sostuvo que esa construcción colectiva es fruto de años de trabajo y diálogo. “Llevar adelante un evento así implica aprender a respetar los tiempos y los espacios de cada sector. No es algo que se logre de un día para otro; es un proceso que se fue construyendo con el tiempo”, expresó.

La programación comenzará el viernes con el recorrido de agrupaciones tradicionalistas por la ciudad, previsto entre las 17.30 y las 18.30. Luego se realizará el acto oficial por el aniversario de General Ramírez en el escenario principal del evento.

A partir de las 19 comenzará la grilla artística, que se extenderá hasta aproximadamente las 2 de la mañana. El sábado la fiesta continuará desde las 19 con espectáculos musicales y culturales, y culminará durante la madrugada con una trasnoche de DJ.

Con entrada libre y gratuita, Ramírez Festeja vuelve a proponer dos jornadas de encuentro, música, gastronomía y celebración colectiva, reafirmando el espíritu comunitario que caracteriza a la ciudad. “Es una fiesta muy familiar, pensada para que todos puedan disfrutar. La invitación está hecha para que vecinos y visitantes se acerquen y compartan este aniversario de la ciudad”, concluyó Lauphan.