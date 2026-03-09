Uno Entre Rios | La Provincia | Escuela

Alumnos sin agua y con aulas en mal estado en la Escuela N° 200

La Escuela "Soldados de Malvinas" N° 200 inició el ciclo lectivo sin agua potable y con graves problemas edilicios, afectando a los estudiantes.

9 de marzo 2026 · 11:22hs
Alumnos sin agua y con aulas en mal estado en la Escuela N° 200.

Alumnos sin agua y con aulas en mal estado en la Escuela N° 200.

La Escuela "Soldados de Malvinas" N° 200 comenzó el ciclo lectivo con serias dificultades en su infraestructura. Los estudiantes iniciaron las clases sin acceso a agua potable, lo que afecta directamente su salud y el desarrollo de las actividades educativas. La comunidad difundió imágenes que muestran las condiciones en las que los alumnos deben asistir a clases.

Además, la escuela ubicada en calle 1 de Mayo, en Paraná, presenta graves problemas edilicios, con techos, paredes y sanitarios deteriorados, según evidencian las fotografías compartidas por la comunidad.

La entrerriana Selena Santana fue la mejor egresada de la Escuela Naval Militar.

La entrerriana Selena Santana fue la mejor egresada de la Escuela Naval Militar

Concordia: denuncian graves problemas estructurales en una escuela secundaria.

Concordia: denuncian graves problemas estructurales en una escuela secundaria

LEER MÁS: Concordia: denuncian graves problemas estructurales en una escuela secundaria

Alumnos de la Escuela "Soldados de Malvinas" N° 200 comienzan clases sin agua y con problemas edilicios

Escuela Primaria N°200 Soldados de Malvinas (1).jpeg

Según miembros de la comunidad educativa, "los chicos están estudiando sin agua, por favor necesitamos que nos ayuden y que se hagan responsables de arreglarla a quien le corresponda". Hasta el momento, las autoridades educativas no han informado medidas concretas para solucionar la situación y garantizar condiciones seguras y adecuadas para las clases.

Escuela Alumnos Paraná Agua potable
Noticias relacionadas
parana: mejora el nino electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

General Ramírez se prepara para celebrar sus 138 años

General Ramírez se prepara para celebrar sus 138 años

Más de 300 entrerrianos donaron sangre durante el primer bimestre.

Más de 300 entrerrianos donaron sangre durante el primer bimestre

Por primera vez el Parque Pre Delta contará con un guía de kayak habilitado para observar desde otra perspectiva la biodiversidad del lugar.

El Pre Delta amplía su propuesta para descubrir el humedal desde el agua

Ver comentarios

Lo último

Patronato: ¿Regresan los visitantes al estadio Grella?

Patronato: ¿Regresan los visitantes al estadio Grella?

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná

Ultimo Momento
Patronato: ¿Regresan los visitantes al estadio Grella?

Patronato: ¿Regresan los visitantes al estadio Grella?

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná

Luciano Lux celebra el Día Internacional del DJ y comparte su experiencia en Paraná

Entre Ríos tiene el menor consumo de energía de la Región Centro

Entre Ríos tiene el menor consumo de energía de la Región Centro

Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

Policiales
Juan Ruiz Orrico recibió 5 años y 8 meses de prisión por el fatal accidente en Ruta 39

Juan Ruiz Orrico recibió 5 años y 8 meses de prisión por el fatal accidente en Ruta 39

Concordia: denuncian que una mujer de 100 años estaba atada a una silla en un geriátrico

Concordia: denuncian que una mujer de 100 años estaba atada a una silla en un geriátrico

Feliciano: un menor falleció tras un accidente entre una camioneta y una moto

Feliciano: un menor falleció tras un accidente entre una camioneta y una moto

Niño de Paraná sufrió una descarga eléctrica y lucha por su vida: apuntan a la casa de un cura

Niño de Paraná sufrió una descarga eléctrica y lucha por su vida: apuntan a la casa de un cura

Choque en la Ruta 20: un policía herido fue trasladado a Gualeguaychú

Choque en la Ruta 20: un policía herido fue trasladado a Gualeguaychú

Ovación
La Unión de Colón edificó un triunfazo en Bahía Blanca

La Unión de Colón edificó un triunfazo en Bahía Blanca

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

La serie lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

Recreativo celebró su primera victoria en la Liga Federal

Recreativo celebró su primera victoria en la Liga Federal

Batalla campal en la final de un torneo estadual en Brasil

Batalla campal en la final de un torneo estadual en Brasil

Echagüe perdió y el martes jugará a todo o nada por la permanencia en la Liga Nacional Masculina

Echagüe perdió y el martes jugará a todo o nada por la permanencia en la Liga Nacional Masculina

La provincia
Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

General Ramírez se prepara para celebrar sus 138 años

General Ramírez se prepara para celebrar sus 138 años

La entrerriana Selena Santana fue la mejor egresada de la Escuela Naval Militar

La entrerriana Selena Santana fue la mejor egresada de la Escuela Naval Militar

Alumnos sin agua y con aulas en mal estado en la Escuela N° 200

Alumnos sin agua y con aulas en mal estado en la Escuela N° 200

Más de 300 entrerrianos donaron sangre durante el primer bimestre

Más de 300 entrerrianos donaron sangre durante el primer bimestre

Dejanos tu comentario