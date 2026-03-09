Alumnos sin agua y con aulas en mal estado en la Escuela N° 200 La Escuela "Soldados de Malvinas" N° 200 inició el ciclo lectivo sin agua potable y con graves problemas edilicios, afectando a los estudiantes. 9 de marzo 2026 · 11:22hs

La Escuela "Soldados de Malvinas" N° 200 comenzó el ciclo lectivo con serias dificultades en su infraestructura. Los estudiantes iniciaron las clases sin acceso a agua potable, lo que afecta directamente su salud y el desarrollo de las actividades educativas. La comunidad difundió imágenes que muestran las condiciones en las que los alumnos deben asistir a clases.

Además, la escuela ubicada en calle 1 de Mayo, en Paraná, presenta graves problemas edilicios, con techos, paredes y sanitarios deteriorados, según evidencian las fotografías compartidas por la comunidad.

Según miembros de la comunidad educativa, "los chicos están estudiando sin agua, por favor necesitamos que nos ayuden y que se hagan responsables de arreglarla a quien le corresponda". Hasta el momento, las autoridades educativas no han informado medidas concretas para solucionar la situación y garantizar condiciones seguras y adecuadas para las clases.