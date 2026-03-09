Uno Entre Rios | El País | ARA San Juan

Valeria Carreras: "Las familias del ARA San Juan viven un Déjà vu permanente"

Después de ocho años, inició el juicio a los posibles responsables del hundimiento del ARA San Juan. Pasó a cuarto intermedio hasta el 23 de marzo.

Aldana Martínez

Por Aldana Martínez

9 de marzo 2026 · 14:32hs
La abogada de las familias de los tripulantes del submarino ARA San Juan, Valeria Carreras, se refirió al desgaste emocional que atraviesan los familiares a más de ocho años de la tragedia. En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), sostuvo que cada novedad judicial o mediática revive el dolor de los primeros días de la búsqueda.

Carreras explicó que el proceso ha sido “un estrés para las familias de seguir día a día lo que se dice y revivir todo”, y describió la situación como “un déjà vu permanente, volver a vivir aquello que pasaba cuando preguntábamos dónde estaba el submarino”.

Larga espera

En ese sentido, recordó las expectativas que se generaron durante los primeros días posteriores a la desaparición. “La Armada y el Gobierno de ese momento nos decían a todos los argentinos y a los familiares: ‘esperen que ahora se van a comunicar, esperen que ya va a venir’”, relató.

Sin embargo, con el paso de los días comenzaron a conocerse datos que cambiaron completamente el panorama. Según indicó la letrada, una semana después se supo que ya existía un aviso previo sobre un problema en el submarino. “Nos enteramos que había habido un llamado en octubre informando el problema del incendio”, señaló.

También recordó el impacto que provocó conocer la imposibilidad de supervivencia de la tripulación. “A las tres semanas nos enteramos que no había posibilidades de sobrevivir en el submarino, con lo cual todo lo que habíamos esperado era inútil”, afirmó.

Carreras también remarcó que el submarino finalmente fue hallado en el lugar que la propia tripulación había informado como última posición. “Al final estaba en el último lugar informado por el submarino, encontrado un año después”, indicó.

La causa judicial y el acompañamiento a las familias

La abogada también se refirió a otras derivaciones judiciales del caso, entre ellas la causa por espionaje a familiares de los tripulantes. Según explicó, ese expediente aún no está cerrado.

“Hubo espionaje sobre las mamás, hermanas y esposas de los tripulantes. Es un tema que todavía tengo en la Corte Suprema”, afirmó. En ese sentido, detalló que, aunque el máximo tribunal rechazó un recurso extraordinario el año pasado, presentó una nueva presentación. “Interpuse un recurso in extremis para que revisen ese rechazo”, explicó.

Carreras destacó además la fortaleza de las familias, que continúan reclamando justicia a pesar del paso del tiempo y del desgaste emocional. “Después de ocho años te gana el cansancio, los problemas de la vida diaria, la desesperanza, la decepción”, señaló, aunque valoró que el grupo se mantiene unido.

En comparación con otras tragedias colectivas, la abogada remarcó que no es habitual sostener durante tanto tiempo un reclamo conjunto. A su entender, uno de los factores que mantiene viva la causa es el reconocimiento social que reciben los tripulantes en distintos puntos del país.

“Hay muchísimos gestos que mantienen la memoria hacia los tripulantes”, expresó. En ese marco mencionó murales, réplicas del submarino, calles y escuelas con el nombre del ARA San Juan, además de actividades deportivas y homenajes en diferentes ciudades.

“Eso mantiene conectadas entre sí y con la causa a las familias”, concluyó, aunque remarcó que todo ese reconocimiento también implica revivir permanentemente el dolor por la pérdida de los 44 tripulantes.

Actualmente, el juicio pasó a cuarto intermedio hasta el 23 de marzo.

