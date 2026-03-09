Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Concordia: denuncian que una mujer de 100 años estaba atada a una silla en un geriátrico

Una familia denunció que una mujer de 100 años habría sido atada a una silla en un geriátrico de Concordia. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

9 de marzo 2026 · 10:02hs
Una familia de Concordia radicó una denuncia formal luego de advertir que una mujer de 100 años habría sido atada en una silla dentro de un geriátrico de la ciudad. La presentación fue realizada el pasado viernes en la Jefatura Departamental Concordia y el caso quedó en conocimiento de la Justicia, que ya inició una investigación.

De acuerdo a lo precisado a Diario Río Uruguay, la situación fue advertida cuando una mujer que habitualmente llevaba a pasear a la adulta mayor concurrió al establecimiento para buscarla y observó que se encontraba sujeta a una silla. Según indicó la familiar, la persona no posee indicaciones médicas para este tipo de sujeción.

Una familia denunció que una mujer de 100 años fue atada a una silla en una residencia de Concordia

La mujer se encontraba alojada en una residencia ubicada sobre calle Pellegrini, en pleno centro de Concordia, donde residía desde hacía aproximadamente dos años.

Según se detalló en la denuncia, la persona que habitualmente la llevaba a pasear advirtió que la mujer estaba atada "con una cinta de bata" a una silla. Ante esa situación, exigió explicaciones al personal del establecimiento.

Jefatura Departamental Concordia (1).jpeg

Siempre de acuerdo al testimonio incorporado a la denuncia, desde la residencia se habría indicado inicialmente que la sujeción se debía a tareas de limpieza del piso y que se buscaba evitar que la mujer caminara en ese momento.

Tras recibir el aviso, la familiar se presentó en el lugar, planteó la situación ante los responsables del establecimiento y posteriormente decidió retirar a la mujer de la residencia.

El caso fue denunciado formalmente el viernes en la Jefatura Departamental Concordia. A partir de la presentación, la situación quedó en conocimiento de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Fuentes judiciales confirmaron que se inició una investigación para establecer las circunstancias del hecho y determinar eventuales responsabilidades vinculadas al cuidado de la adulta mayor.

La familia también indicó que la mujer ya no permanece alojada en esa residencia, mientras la causa continúa bajo análisis judicial.

Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

Concordia: denuncian que una mujer de 100 años estaba atada a una silla en un geriátrico

