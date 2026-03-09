Uno Entre Rios | Ovación | Hernán Crespo

San Pablo despidió a Hernán Crespo

La dirigencia de la entidad paulista anunció la salida de Hernán Crespo de la dirección técnica tras una reunión en el centro de entrenamiento.

9 de marzo 2026 · 17:20hs
Hernán Crespo tuvo dos pasos por la entidad Tricolor.

Hernán Crespo dejó de ser el entrenador de San Pablo luego de que la dirigencia del club brasileño decidiera rescindir su contrato este lunes. La determinación se tomó tras una reunión en el centro de entrenamiento y el argentino ya no estará en el banco en el próximo compromiso del equipo frente a Chapecoense por el Brasileirao.

En un comunicado oficial publicado en las redes sociales del club, la institución confirmó que junto a Crespo también abandonan el club sus colaboradores Juan Branda y Víctor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz, y el entrenador de arqueros Gustavo Nepote.

Desde el club no se dieron detalles sobre los motivos de la decisión, aunque trascendió que existían diferencias entre el cuerpo técnico y algunos integrantes del plantel.

El paso de Valdanito por el San Pablo

El exdelantero transitaba su segunda etapa en el club paulista. Había regresado al Morumbi en julio de 2025 para reemplazar a Luis Zubeldía y desde entonces dirigió 46 partidos, con un balance de 21 victorias, siete empates y 18 derrotas.

Si se contabilizan sus dos ciclos al frente del equipo, Crespo alcanzó un total de 99 encuentros dirigidos, con 45 triunfos, 26 empates y 28 caídas. Su principal logro fue el Campeonato Paulista obtenido en 2021, título con el que San Pablo cortó una larga sequía de conquistas.

