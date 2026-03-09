Uno Entre Rios | Policiales | Juan Ruiz Orrico

Juan Ruiz Orrico recibió 5 años y 8 meses de prisión por el fatal accidente en Ruta 39

Juan Ruiz Orrico fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión por el choque en Ruta 39 que causó la muerte de cuatro jóvenes trabajadores.

9 de marzo 2026 · 10:38hs
El ex funcionario provincial Juan Ruiz Orrico fue condenado este lunes a 5 años y 8 meses de prisión efectiva por haber causado un accidente vial que terminó con la vida de cuatro jóvenes trabajadores.

La sentencia fue dictada por el juez Darío Crespo en los tribunales de Concepción del Uruguay y corresponde al delito de "homicidio culposo agravado". La fiscalía había solicitado 5 años y la querella 6. El magistrado ordenó además la detención inmediata del acusado.

El trágico hecho ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024, cuando un Volkswagen Passat oficial conducido por Ruiz Orrico impactó de frente contra un Chevrolet Corsa en la Ruta Provincial 39, entre Caseros y Herrera. En el vehículo viajaban Brian y Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, todos oriundos de Basavilbaso, quienes fallecieron en el acto.

Según las pericias, Ruiz Orrico tenía un nivel de alcohol en sangre de 1,59 gramos por litro, superando ampliamente el límite legal. Ese día, que era feriado, el exfuncionario regresaba de cenar en casa del presidente del Consejo de la Magistratura, Mauro Vazón, cuando perdió el control e invadió el carril contrario, provocando el fatal choque.

Durante el juicio oral y público, desarrollado en la sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Ruiz Orrico reconoció su responsabilidad en el accidente y pidió disculpas a las familias de las víctimas al prestar declaración ante el juez.

El caso conmocionó a la región por la gravedad del accidente y la identidad de las víctimas, jóvenes trabajadores cuya vida se truncó de manera trágica en un siniestro que involucró a un vehículo oficial y a un funcionario provincial.

