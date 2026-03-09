El Club Náutico Paraná fue segundo en el Campeonato Argentino

El Club Náutico Paraná finalizó en el segundo lugar en el certamen que se desarrolló en la localidad bonaerense de Colón. Su representantes ganaron 20 medallas.

El Club Náutico Paraná (CNP) logró este domingo un destacado resultado al finalizar como subcampeón en el Campeonato Argentino y Selectivo de Canotaje de Velocidad, certamen que se desarrolló entre el 4 y el 8 de marzo en la ciudad bonaerense de Colón.

A lo largo de las diferentes jornadas de competencia, el equipo paranaense tuvo una actuación sobresaliente que le permitió acumular un total de 20 medallas, distribuidas en 14 de oro, cuatro de plata y dos de bronce, lo que le aseguró un lugar casi en lo más alto de la clasificación general del torneo.

El campeonato reunió a palistas de distintos puntos del país y se disputó en varias pruebas de velocidad, donde los representantes del CNP lograron destacarse en numerosas finales. Gracias a sus buenos desempeños y a la regularidad demostrada durante las jornadas de competencia, la institución entrerriana consiguió finalizar en el segundo lugar del escalafón general, consolidando así una actuación de gran nivel en uno de los torneos más importantes del calendario nacional de la disciplina.

El plantel estuvo bajo la conducción de los entrenadores Micaela Maslein, Tomás Itria y Germán Schmidt, quienes acompañaron y coordinaron el trabajo de los deportistas durante todo el campeonato. El grupo técnico cumplió un papel clave en la preparación y el seguimiento de cada una de las pruebas, contribuyendo al rendimiento que permitió al club alcanzar el subcampeonato.

En la tabla general de posiciones, el primer lugar quedó en manos del Club de Regatas La Marina, que se consagró campeón del certamen tras obtener 30 medallas en total, con un registro de 15 doradas, siete plateadas y ocho de bronce. Por su parte, el tercer puesto del podio fue para el Club Náutico Sportivo Avellaneda, que completó su participación con 17 preseas, desglosadas en seis de oro, cinco de plata y seis de bronce.

El equipo que representó al Club Náutico Paraná en esta competencia estuvo integrado por los palistas Joakim Lorenco, Jeremías Altamirano, Simón Bechis, Brunella Pedrotti, Lara Abud, Zoe Itria, Micaela Maslein, Bautista Itria, Baltazar Itria y Francisco Cabrera, quienes participaron en distintas pruebas a lo largo del campeonato y aportaron al medallero que permitió alcanzar el subcampeonato nacional.

Más allá del resultado colectivo, la participación del club paranaense dejó en evidencia el buen presente del canotaje de la institución, con varios de sus representantes logrando subirse al podio en diferentes categorías y distancias. Las medallas obtenidas reflejaron el trabajo realizado durante la temporada y el crecimiento deportivo de los palistas que integraron la delegación.

Los demás entrerrianos en el Campeonato Argentino

En cuanto a los demás equipos entrerrianos que formaron parte del campeonato, el Club Regatas Uruguay finalizó en el quinto puesto de la clasificación general, tras conseguir cuatro medallas de oro, 11 de plata y nueve de bronce, sumando un total de 24 preseas a lo largo de la competencia.

Por su parte, el Club Regatas Gualeguaychú concluyó su participación en el puesto 29 del campeonato, con dos medallas de bronce en su cosecha final.

De esta manera, la competencia dejó un balance positivo para las instituciones entrerrianas, con varios clubes logrando presencia en el medallero y destacadas actuaciones en distintas pruebas. En particular, el Club Náutico Paraná cerró el campeonato con un resultado sobresaliente al quedarse con el subcampeonato nacional, respaldado por una importante cosecha de medallas que lo ubicó entre los mejores equipos del país en el canotaje de velocidad.