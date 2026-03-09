El equipo de ultimate frisbee de Echagüe competirá a nivel nacional del 3 al 5 de abril en Buenos Aires. UNO habló con jugadoras y jugadores.

El equipo de ultimate frisbee del Atlético Echagüe Club atraviesa un momento especial. Con entrenamientos consolidados, cada vez más jugadores y jugadoras sumándose y el objetivo de competir a nivel nacional, el grupo se prepara para disputar el Torneo Ciudad de la Furia, que se realizará en Buenos Aires del 3 al 5 de abril.

La participación en este certamen representa un paso importante para un deporte que viene creciendo de manera sostenida en Paraná y que busca ganar cada vez más espacio dentro del ámbito deportivo local.

En diálogo con UNO, integrantes del plantel contaron cómo nació el proyecto, cómo se entrena esta disciplina y cuáles son las expectativas de cara al torneo. Hablaron Mateo Tarsia, Abigail Ticona, Sebastián Zufiaurre, Sofía Abalos, Franco Richar y Micaela Acosta.

Torneo Ciudad de la Furia

El certamen se disputará en el predio Ranch Sports, ubicado en la localidad bonaerense de Benavídez, donde participarán equipos de distintos puntos del país y también del exterior. “El torneo se lleva a cabo en las instalaciones del Club de Fútbol Ranch Sports en la localidad de Benavídez. El predio se encuentra ubicado a unos 40 kilómetros del barrio Palermo, una de las zonas con más movimiento de la ciudad. El torneo empieza el viernes 3 y finaliza el domingo 5 de abril de 2026. Vamos a competir contra equipos internacionales y nacionales”.

Ultimate frisbee 2 Echagüe estará en el Torneo Ciudad de la Furia

Más allá del desafío competitivo, el grupo tiene claro que este tipo de experiencias también forman parte del proceso de crecimiento. “Nuestras expectativas son llegar con la mejor versión posible del equipo. Venimos trabajando mucho y queremos ver hasta dónde podemos llegar. Sabemos que es un torneo muy competitivo, pero también nos motiva la idea de poder dar la sorpresa. Más allá de los resultados, la idea es disfrutar el torneo y confiar en el proceso que venimos construyendo como equipo”.

“Vamos con metas deportivas claras, siempre queremos competir y estar a la altura. Pero también entendemos que torneos como este son parte del crecimiento del equipo. La idea es sostener nuestro juego, seguir consolidándonos como grupo y aprovechar cada partido para seguir mejorando”, agregaron.

Inicios en Echagüe

“El equipo de ultimate de Echagüe es el resultado de muchos años de buscar un lugar propio para poder entrenar en mejores condiciones. Creemos que es un deporte súper completo y accesible ya que solo necesitamos de algunos conos, unos botines y por supuesto un disco. Formar parte del club es un paso muy grande que hicimos para institucionalizar el deporte y hacerlo crecer como un proyecto deportivo e institucional, además de recreativo y colectivo”, señalaron al respecto del nacimiento del Tsunami.

Para quienes nunca vieron un partido, el ultimate frisbee tiene una dinámica particular que combina velocidad, estrategia y precisión. “El ultimate frisbee es un deporte de equipo que se juega con un frisbee (disco). El objetivo es avanzar pasándose el disco entre compañeros hasta atraparlo dentro de la zona de gol del equipo rival. No se puede correr con el disco en la mano, por lo que el juego se basa mucho en el movimiento constante, la precisión en los pases y la estrategia. Si tuviéramos que compararlo a otros deportes podría decirse que es una mezcla entre fútbol, básquet y rugby, pero sin contacto físico y con una característica destacable: el espíritu de juego”.

Crecimiento

El desarrollo del deporte también se percibe en la ciudad, donde cada vez más personas se acercan a conocer la disciplina. “Sí, en comparación desde que el deporte inició en la ciudad hasta el día de hoy se ha visto un crecimiento enorme. No solo desde la inserción del mismo en instituciones deportivas, sino que la visibilización en redes y en espacios de recreación público hacen a que el deporte pueda seguir creciendo”.

Uno de los rasgos distintivos del ultimate es que se trata de un deporte mixto, donde varones y mujeres comparten el mismo equipo dentro de la cancha. “Al ser un deporte mixto existen distintos desarrollos previos deportivos entre quienes desean entrenar este deporte. Hay quienes ya han hecho deportes antes y quienes no. Eso no es un impedimento para los entrenamientos, de hecho es fructífero porque el objetivo es que todos y todas puedan avanzar deportivamente al mismo tiempo, contemplando las individualidades de cada jugador o jugadora”.

Ultimate frisbee 1 Echagüe estará en el Torneo Ciudad de la Furia.

Los entrenamientos combinan preparación física y técnica, con una exigencia que muchas veces sorprende a quienes recién se acercan. “Los entrenamientos de frisbee tienen mucho énfasis en la técnica de tiro, como también en la preparación física. Es un deporte muy completo, tiene saltos, cambios de dirección, velocidad y se necesita bastante resistencia. Lo más exigente de este deporte tanto a nivel partido como entrenamientos, es mantener la calma. Cuidar que el disco no toque el suelo y que los pases sean seguros. Pero todo eso lleva tiempo, experiencia y sobre todo práctica”.

Otra particularidad del ultimate es que no hay árbitros tradicionales. El propio juego se regula a partir del llamado “espíritu de juego”. “El espíritu de juego es uno de los pilares de nuestro deporte, y lo que lo hace un deporte alternativo además de poseer una modalidad mixta. Realmente no hay una ausencia de árbitros, sino que todos los y las jugadoras son árbitros y deben velar por el uso y el entendimiento correcto de las reglas. Esto lleva al jugador a internalizar el juego limpio, el respeto, la comunicación y el autocontrol como características propias del reglamento. El espíritu de juego es un código de conducta y también son las reglas de este deporte”, destacaron los integrantes de Tsunami.

Mientras tanto, en Paraná el objetivo sigue siendo el mismo: que cada vez más personas conozcan el deporte y se animen a probarlo. “Para que el ultimate siga creciendo en Paraná necesitamos que más gente lo conozca y se anime a probarlo. Para eso es fundamental que la comunidad nos siga acompañando en actividades y eventos, porque eso genera interés y hace que otros se acerquen a conocer el deporte. También es importante que haya espacios y encuentros donde se pueda jugar y aprender, o simplemente ver de qué se trata el juego”, cerraron.