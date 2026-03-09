Hombre y mujer gravemente heridos en un motel de Paraná.

Hombre y mujer resultaron heridos en un motel de Paraná. Él grave con balazo en la nuca; ella estable con herida en la boca.

Un confuso episodio con heridos se registró en el Motel Torremolinos, ubicado sobre avenida Zanni en Paraná . Un hombre y una mujer fueron trasladados al Hospital San Martín, mientras la Policía de Entre Ríos investiga las circunstancias del hecho.

El hombre, oriundo de Paraná, fue hallado en la cama con una herida de arma de fuego en la nuca. Se encuentra internado en estado delicado, con asistencia mecánica respiratoria. Tendría entre 43 y 46 años.

Violento episodio

Por su parte, la mujer apareció consciente, pero con una herida en la boca. Fue trasladada al mismo hospital, donde recibió atención médica y se encuentra estable. Debido a su lesión, no pudo brindar precisiones sobre lo ocurrido.

Según las primeras informaciones, ambos ingresaron al motel durante la noche. Esta mañana, el empleado del lugar los encontró: la mujer con sangre en la boca y el hombre tirado en la cama junto a un arma de fuego calibre 32.

En el lugar trabajan actualmente efectivos de Investigaciones y Homicidios de la Policía de Entre Ríos, quienes avanzan en la investigación para esclarecer lo sucedido.