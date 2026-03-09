Uno Entre Rios | Policiales | Motel

Hombre y mujer gravemente heridos en un motel de Paraná

Hombre y mujer resultaron heridos en un motel de Paraná. Él grave con balazo en la nuca; ella estable con herida en la boca.

9 de marzo 2026 · 14:06hs
Hombre y mujer gravemente heridos en un motel de Paraná.

Hombre y mujer gravemente heridos en un motel de Paraná.

Un confuso episodio con heridos se registró en el Motel Torremolinos, ubicado sobre avenida Zanni en Paraná. Un hombre y una mujer fueron trasladados al Hospital San Martín, mientras la Policía de Entre Ríos investiga las circunstancias del hecho.

El hombre, oriundo de Paraná, fue hallado en la cama con una herida de arma de fuego en la nuca. Se encuentra internado en estado delicado, con asistencia mecánica respiratoria. Tendría entre 43 y 46 años.

Juan Ruiz Orrico recibió 5 años y 8 meses de prisión por el fatal accidente en Ruta 39.

Juan Ruiz Orrico recibió 5 años y 8 meses de prisión por el fatal accidente en Ruta 39

Concordia: denuncian que una mujer de 100 años estaba atada a una silla en un geriátrico.

Concordia: denuncian que una mujer de 100 años estaba atada a una silla en un geriátrico

LEER MÁS: Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

Violento episodio

Motel Torre Molinos (1).jpeg

Por su parte, la mujer apareció consciente, pero con una herida en la boca. Fue trasladada al mismo hospital, donde recibió atención médica y se encuentra estable. Debido a su lesión, no pudo brindar precisiones sobre lo ocurrido.

Según las primeras informaciones, ambos ingresaron al motel durante la noche. Esta mañana, el empleado del lugar los encontró: la mujer con sangre en la boca y el hombre tirado en la cama junto a un arma de fuego calibre 32.

En el lugar trabajan actualmente efectivos de Investigaciones y Homicidios de la Policía de Entre Ríos, quienes avanzan en la investigación para esclarecer lo sucedido.

Motel Paraná
Noticias relacionadas
Luego del accidente en Feliciano, el menor fue trasladado al hospital Santa Rosa de Chajarí, donde finalmente murió.

Feliciano: un menor falleció tras un accidente entre una camioneta y una moto

Un niño paranaense lucha por su vida en terapia intensiva tras sufrir una descarga eléctrica mientras jugaba. Vecinos apuntan a la casa de un conocido sacerdote.

Niño de Paraná sufrió una descarga eléctrica y lucha por su vida: apuntan a la casa de un cura

choque en la ruta 20: un policia herido fue trasladado a gualeguaychu

Choque en la Ruta 20: un policía herido fue trasladado a Gualeguaychú

un preso se escapo de la unidad penal de parana y fue recapturado

Un preso se escapó de la Unidad Penal de Paraná y fue recapturado

Ver comentarios

Lo último

Horacio Marín dijo que YPF no tocará el precio de los combustibles

Horacio Marín dijo que YPF no tocará el precio de los combustibles

San Pablo despidió a Hernán Crespo

San Pablo despidió a Hernán Crespo

Entre Ríos invierte 295 millones en salud sexual y reproductiva

Entre Ríos invierte 295 millones en salud sexual y reproductiva

Ultimo Momento
Horacio Marín dijo que YPF no tocará el precio de los combustibles

Horacio Marín dijo que YPF no tocará el precio de los combustibles

San Pablo despidió a Hernán Crespo

San Pablo despidió a Hernán Crespo

Entre Ríos invierte 295 millones en salud sexual y reproductiva

Entre Ríos invierte 295 millones en salud sexual y reproductiva

Valeria Carreras: Las familias del ARA San Juan viven un Déjà vu permanente

Valeria Carreras: "Las familias del ARA San Juan viven un Déjà vu permanente"

Hombre y mujer gravemente heridos en un motel de Paraná

Hombre y mujer gravemente heridos en un motel de Paraná

Policiales
Hombre y mujer gravemente heridos en un motel de Paraná

Hombre y mujer gravemente heridos en un motel de Paraná

Juan Ruiz Orrico recibió 5 años y 8 meses de prisión por el fatal accidente en Ruta 39

Juan Ruiz Orrico recibió 5 años y 8 meses de prisión por el fatal accidente en Ruta 39

Concordia: denuncian que una mujer de 100 años estaba atada a una silla en un geriátrico

Concordia: denuncian que una mujer de 100 años estaba atada a una silla en un geriátrico

Feliciano: un menor falleció tras un accidente entre una camioneta y una moto

Feliciano: un menor falleció tras un accidente entre una camioneta y una moto

Niño de Paraná sufrió una descarga eléctrica y lucha por su vida: apuntan a la casa de un cura

Niño de Paraná sufrió una descarga eléctrica y lucha por su vida: apuntan a la casa de un cura

Ovación
Echagüe estará en el Torneo Ciudad de la Furia

Echagüe estará en el Torneo Ciudad de la Furia

La Unión de Colón edificó un triunfazo en Bahía Blanca

La Unión de Colón edificó un triunfazo en Bahía Blanca

La seria lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

La seria lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

Recreativo celebró su primera victoria en la Liga Federal

Recreativo celebró su primera victoria en la Liga Federal

Batalla campal en la final de un torneo estadual en Brasil

Batalla campal en la final de un torneo estadual en Brasil

La provincia
Entre Ríos invierte 295 millones en salud sexual y reproductiva

Entre Ríos invierte 295 millones en salud sexual y reproductiva

Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

Paraná: mejora el niño electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota

General Ramírez se prepara para celebrar sus 138 años

General Ramírez se prepara para celebrar sus 138 años

La entrerriana Selena Santana fue la mejor egresada de la Escuela Naval Militar

La entrerriana Selena Santana fue la mejor egresada de la Escuela Naval Militar

Alumnos sin agua y con aulas en mal estado en la Escuela N° 200

Alumnos sin agua y con aulas en mal estado en la Escuela N° 200

Dejanos tu comentario