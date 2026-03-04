Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 4 de marzo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

4 de marzo 2026 · 07:21hs
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Los astros le guiarán hasta el corazón de la persona amada. Evite gastos innecesarios. Eluda los cotilleos, sobre todo en el trabajo. Llegan problemas intestinales de poca importancia.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Su pareja caerá rendida gracias al buen humor que derrocha. Es posible que pronto le llegue una inyección de dinero. Las cosas del trabajo van bien, solo es un bache puntual. Buena salud, pero nunca está de más hacer algo de ejercicio.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Con su pareja, cree ver cosas que solo están en su imaginación. Sorprenda a todos con el plan de ahorro que ha diseñado. En el trabajo, planifique mejor su tiempo. Le vendrá muy bien hacer más ejercicio.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No tome demasiado en serio esa aventurita. Sus expectativas en temas económicos no se cumplirán. Demostrará á sus jefes lo que vale. Encuentre el origen de sus continuos dolores de cabeza.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Recibir amor está muy bien, pero también hay que darlo. Plutón ejerce una fuerza positiva sobre sus cuentas. Jornada de trabajo muy dura. Cuidado con los accidentes domésticos.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Entra en un momento amoroso favorable. Hoy su economía no mejorará. Gran movimiento en el terreno laboral. Se sentirá con más energías que ayer.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No agobie a sus seres queridos con sus lamentaciones. Jornada de sequía económica; cuidado con lo que gasta. Día bueno para nuevos contactos y entrevistas. Prevenga la formación de cálculos en las vías urinarias.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Su intransigencia puede provocar conflictos en su familia. Alguien de su alrededor necesita su ayuda económica. La relación con sus superiores no es buena, sea diplomático. Debería hacer más deporte, pero suavemente.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Debe ser más tolerante con sus seres queridos. Jornada positiva para hacer sus transacciones económicas. Tiene gran prestigio entre sus compañeros de trabajo. Le amenaza un ligero desequilibrio nervioso.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Cuide la relación con su pareja. Ha de reducir en lo posible sus gastos. Tómese una tila antes de hablar con sus jefes. Relájese, está muy alterable.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Su gran magnetismo atraerá a todo tipo de personas. El extra económico con el que contaba no llega. Aunque tenga razón, evite las discusiones laborales. Cuidado con los deportes de riesgo, tome precauciones.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Posibilidad de discusión con un buen amigo. Esos nuevos negocios le harán ganar mucho dinero. Cuenta con oportunidades para mejorar en el trabajo. Su estado de relajación se mantendrá evitando trabajar en exceso.

