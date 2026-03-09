Entre Ríos invierte 295 millones en salud sexual y reproductiva.

Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

9 de marzo 2026 · 14:41hs
El Estado entrerriano, a través del Ministerio de Salud, adquirió pastillas anticonceptivas, preservativos y medicación para el cumplimiento de la ley nacional N° 27.610, de interrupción voluntaria y legal del embarazo. Se trata de insumos que requirieron de un desembolso de más de 295 millones de pesos destinados a garantizar la atención en salud sexual y reproductiva.

Mediante distintas licitaciones públicas, que demandaron una inversión provincial total de 295.104.350 pesos, se incorporaron insumos clave para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en la población entrerriana.

Entre Ríos asegura medicamentos y profilácticos para toda la provincia

En ese sentido, a través de la licitación pública Nº 20/2025 (que incluyó diversas órdenes de compra) se adquirieron anticonceptivos orales por un monto de 134.462.750 pesos. Los mismos fueron entregados a la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva, dependiente de la Dirección Materno Infanto Juvenil del Ministerio de Salud, tanto para su almacenamiento como su distribución según los requerimientos de los centros de atención primaria y los hospitales de la provincia.

Por otro lado, mediante la licitación pública Nº 24/2025, recibida en la primera quincena de 2026, se compraron mil combi packs (mifepristona y misoprostol) con lo cual se garantiza la continuidad del acceso a los procedimientos establecidos mediante la ley nacional N° 27.610, de interrupción voluntaria y legal del embarazo, de forma libre y gratuita. Esta adquisición demandó una inversión de 105.690.000 de pesos.

Cabe señalar que en 2025 se realizó por primera vez la compra unificada de los profilácticos destinados a proveer a la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva y a la Coordinación de VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS), hepatitis virales y tuberculosis, lo que ha permitido agilizar procesos administrativos y optimizar el uso de recursos. Es así que, a través de la licitación pública Nº 25/2025, se compraron 660.000 preservativos masculinos de látex, con una inversión de 54.951.600 pesos, que serán distribuidos desde ambas áreas.

"Es importante destacar el compromiso de la provincia al sostener las compras de los insumos que nos permiten continuar garantizando derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de la población entrerriana", manifestó la responsable de la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva, Carolina García. Y agregó: "En el comienzo de 2026 ya hemos iniciado otros procesos administrativos vinculados a nuestra especialidad, como test de embarazo y terapias de reemplazo hormonal".

Por su parte, la coordinadora de VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS), hepatitis virales y tuberculosis, Tamara Moncagatta, señaló: "Los preservativos son un insumo esencial para la implementación de la estrategia de prevención combinada de infecciones de transmisión sexual; junto al trabajo educativo en ámbitos escolares y sanitarios. La inversión provincial se proyectó como política pública sanitaria, y se priorizó en el contexto de mayor transmisión de ITS a nivel poblacional".

De este modo, el Ministerio de Salud de la provincia reafirma su compromiso con la garantía de derechos, el acceso equitativo a las prestaciones de salud y el cumplimiento efectivo del marco legal vigente.

