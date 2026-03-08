Feliciano: un menor falleció tras un accidente entre una camioneta y una moto

Un grave siniestro vial tuvo lugar en la intersección de Boulevard Valdez y calle Perú, en San José de Feliciano, donde falleció un menor que conducía una moto.

Luego del accidente en Feliciano, el menor fue trasladado al hospital Santa Rosa de Chajarí, donde finalmente murió.

En horas del mediodía de este domingo, un grave siniestro vial tuvo lugar en la intersección de Boulevard Valdez y calle Perú, en San José de Feliciano . Lamentablemente, un menor que conducía una motocicleta falleció producto de las heridas que tuvo en el accidente.

Según la información recabada en el lugar, una camioneta circulaba por Boulevard Valdez en sentido sur–norte, mientras que la motocicleta lo hacía por calle Urquiza en sentido oeste-este. Por causas que se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron en la intersección.

El conductor de la camioneta resultó ileso, mientras que el menor que conducía la motocicleta sufrió lesiones graves, incluyendo fractura de fémur izquierdo, cortes profundos y múltiples escoriaciones en su pierna izquierda. El joven fue trasladado inicialmente al hospital local y posteriormente derivado al Hospital Santa Rosa de Chajarí, donde fue intervenido quirúrgicamente. Lamentablemente, en horas de la tarde se confirmó su fallecimiento.

La Unidad Fiscal interviniente dispuso la apertura de un legajo judicial, con el secuestro de ambos vehículos, la extracción de sangre al conductor de la camioneta y el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Concordia para la correspondiente autopsia, indicó Despierta Feliciano.

Personal de Criminalística trabajó en el lugar realizando las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del accidente.