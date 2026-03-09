La seria lesión que provocó el ex-Patronato Brian Negro en Ecuador

El entrerriano Brian Negro fue protagonista de una serie lesión que sufrió Jean Pierre Arroyo en un encuentro que disputaron Independiente del Valle y Mushuc Runa en el estadio Banco Guayaquil, por la Fecha 3 de la Liga Pro de Ecuador.

Al inicio del partido el ex-defensor de Patronato protagonizó una entrada desmedida sobre Arroyo. El impacto resultó en una fractura expuesta de tibia y peroné para el jugador local, quien debió ser trasladado de urgencia en ambulancia a un centro médico.

No hubo disputa de balón. Hubo un impacto. El futbolista entrerriano llegó tarde, con los tapones por delante, encontrando la pierna de apoyo de Arroyo. El resultado fue inmediato y visualmente insoportable: una fractura expuesta de tibia y peroné que dejó la extremidad del juvenil en un ángulo imposible.

Brian Negro Ecuador Patada

El silencio que siguió al impacto fue sepulcral, roto solo por los gritos de dolor de Arroyo y el pedido desesperado de asistencia médica por parte de sus compañeros. El árbitro no necesitó el VAR; la tarjeta roja voló por el aire antes de que el jugador de Mushuc Runa pudiera siquiera intentar una disculpa. La cancha se convirtió en un caos de empujones y rostros pálidos, mientras la ambulancia ingresaba al césped para trasladar de urgencia al herido.

El triste momento que atraviesa Brian Negro

Brian Negro, futbolista surgido de la cantera de Patronato, se retiró del campo con la mirada perdida, consciente de que su entrada había cambiado una carrera profesional en un segundo. Tras el pitazo final, un Negro visiblemente afectado declaró ante los micrófonos: "En primer lugar quien pedir disculpas, fue una jugada desafortunada en la que le engancho el tobillo afirmándose. Al ser más rápido, le enganché el tobillo y pasó lo que pasó. No me había dado cuenta, pero cuando los locales salieron despedidos del banco me di cuenta. Lastimosamente pasó eso, como persona y futbolista me siento muy mal“, dijo en diálogo con D’Rabona.

“Desearle una buena operación y pronta recuperación. Ponerme a disposición, hablé con la gente de Mushuc Runa para poder ir al hospital cuando baje un poco el agua que está un poco caliente, y lo entiendo“, complementó el jugador de Mushuc Runa.