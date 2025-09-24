Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 24 de septiembre de 2024

Conocé tu horóscopo de hoy. Enterate todo sobre tu signo y lo que debes saber sobre amor, dinero y salud.

24 de septiembre 2025 · 07:11hs
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Importante tener tiempo para su pareja. Los gastos extras no van a hacer peligrar su economía. Algo está frenando su evolución profesional. Tiene alergia pero esto no le impedirá hacer su vida normal.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Su pareja hará todo lo posible por mantenerse a su lado. La economía familiar se recupera. Afronte ese problema laboral que lleva tiempo dilatando. Su organismo necesita aire libre.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Día dulce, lleno de mimos y momentos de ternura. De nada le sirve ahorrar tanto si no disfruta de lo que tiene. Se sentirá bastante seguro entre sus superiores. Conviene que visite a un masajista.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Los amigos serán hoy fuente de alegría. El dinero le irá llegando según lo vaya necesitando. El trabajo en colaboración le producirá satisfacciones. Sus ojos estarán muy sensibles a la luz y al polvo.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Maravilloso momento para viajar con su pareja. Rechace esa propuesta de inversión o su economía sufrirá. Llegará a acuerdos laborales importantes. La mente se refresca con un paseo en solitario.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Día de plenitud con todos los miembros de la familia. Administre bien sus ganancias y no sea tan espléndido. Luche con ahínco por sus intereses profesionales. De carácter firme y con el ánimo más sereno.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Llega alguien nuevo a su vida, averigüe si es su amor. No tendrá ningún problema económico. Un ser querido le puede dar la pista de un nuevo trabajo. Vitalista y lleno de energía.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Crisis emocional, revise sus sentimientos. No confíe en la llegada de ingresos extras. En el trabajo, logrará lo que se proponga. Propensión a sentir ansiedad; caminar le serenará.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Ponga en su relación más cerebro y menos dramatismo. Bien todo lo relacionado con compras y ventas. Para mejorar la situación laboral, fíese de su intuición. Fuerte, vital y con mucha marcha.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Está en un momento ideal para seducir. Ayude a los demás pero sin olvidarse de usted. El trabajo del pasado empieza a dar sus frutos. No haga movimientos bruscos.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Comparta su preocupación por los problemas familiares. Buen momento para iniciar nuevas inversiones. Iniciativas bien recibidas por sus compañeros. Emplee su energía en mejorar su estado de ánimo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

En cuanto al amor, es día de tomar iniciativas. Gente aprovechada intenta darle un «sablazo». Disfrute del buen momento profesional. Quedar con sus amigos mejora su estado anímico.

