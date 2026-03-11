Patronato recupera piezas para el juego ante Quilmes

El DT de Patronato, Rubén Forestello, tendrá a disposición a tres jugadores que no estuvieron ante Atlanta y otros dos que finalizaron con molestias físicas.

El paro de actividades de los torneos organizado por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) le brindó a Patronato el tiempo indicado para recuperar jugadores lesionados. En este sentido, el entrenador del Rojinegro, Rubén Forestello tendrá a disposición a tres futbolistas que no estuvieron en el último juego y otros dos que finalizaron con molestias físicas.

Para visitar a Atlanta el DT del Santo se vio obligado a modificar la última línea. Esto obedeció a las lesiones de Maximiliano Rueda y Francisco Heredia. El paranaense estuvo al margen del juego ante el Bohemio por un edema óseo en pie derecho. Por su parte, el ex-marcador de punta izquierdo de Gimnasia y Tiro de Salta acusó un dolor en el aductor derecho. Juan Carlos Salas suplantó a Rueda en Villa Crespo. Mientras que Fernando Evangelista suplantó a Heredia.

Maximiliano Rueda, Patronato Maximiliano Rueda estará a disposición del DT de Patronato, Rubén Forestello Prensa Patronato

Además, Forestello tendrá a disposición por primera vez en la temporada a Tomás Attis. El delantero, que se sumó al elenco de barrio Villa Sarmiento en el último mercado de pases, no formó parte de las primeras concentraciones por una pubalgia. Esta lesión le impidió sumar minutos de juego en los encuentros amistosos de pretemporada.

Más altas en el plantel de Patronato

Franco Meritello y Federico Bravo formaron parte del 11 inicial de Patronato que igualó 0 a 0 ante Atlanta en la última presentación del representante entrerriano. El defensor fue reemplazado a los 82 minutos por Augusto Picco. Con esta variante, Federico Bravo retrocedió a la última línea para dejarle el rol de mediocampista central a Picco.

Tanto Meritello como Bravo finalizaron el juego ante el Bohemio con molestias físicas. El ex-marcador central de Ferro concluyó esa historia con una sobrecarga muscular en el aductor de la pierna derecha. El volante, por su parte, acusó un traumatismo en el pie derecho.

El parate de actividad les permitió evolucionar de sus respectivas dolencias y forman parte del grupo de jugadores que trabajan bajo las órdenes de Rubén Forestello para la diagramación del encuentro que Patronato protagonizará ante Quilmes el próximo sábado a partir de las 20, en condición de visitante.

Los futbolistas que no estarán a disposición ante Quilmes

Quienes no serán considerados para el cotejo ante el Cervecero son los defensores Gabriel Díaz, Facundo Díaz y Nahuel Genez. En los pasajes finales del primer tiempo ante Atlanta el Monito encendió la alarma al dejar el campo de juego. El resultado del estudio médico confirmaron el grado de la lesión: esguince de rodilla derecha. Esta lesión lo marginará, al menos, para los siguientes tres encuentros (Quilmes, Colegiales y Colón de Santa Fe).

El lateral derecho surgido de la cantera de Boca Juniors, por su parte, se encuentra en etapa de recuperación de un desgarro del bíceps femoral izquierdo. Por su parte, Facundo Díaz evoluciona de una lesión muscular.

Así se jugará la quinta fecha de la Primera Nacional, Zona B

Viernes

21: Atlético Rafaela – San Martín (San Juan)

Sábado

14: Tristán Suárez – Güemes (Santiago del Estero)

20: Quilmes – Patronato

Domingo

16: Gimnasia y Tiro - Temperley

16: Midland - Almagro

16: Agropecuario - Chacarita

17: Gimnasia (Jujuy) – Colegiales

17: San Martín (Tucumán) – Nueva Chicago

Lunes

21: Atlanta – Deportivo Maipú