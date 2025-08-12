El horóscopo para este martes 12 de agosto de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este domingo 10 de agosto de 2025

El horóscopo para este lunes 11 de agosto de 2025

Salga de la rutina y celebre cualquier cosa con su pareja. Jornada favorable para iniciativas de inversión en bolsa. Sus jefes podrían hacerle una buena oferta. Si fuma, intente disminuir el consumo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Jornada sentimentalmente inestable. Debe ser más cuidadoso con su economía. La ambición laboral está bien pero en su justa medida. Un baño caliente por la noche le aliviará del estrés.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Se ha abierto una brecha en su relación de pareja. Analice los riesgos de ese nuevo negocio. Supérese a sí mismo, seguro que sus jefes se lo recompensarán. Su positivismo ante la vida favorece a su salud.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Noticias de un pariente que anuncia su llegada. Debe ser más prudente si no quiere que le falte el dinero. No deje que su melancolía repercuta en su trabajo. No se olvide de las revisiones del dentista.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Ser buenos amigos, además de amantes, une a la pareja. Valore bien esa oferta económica que le van a hacer. Ocasión para demostrar su talento en el trabajo. En cuanto a su salud, todo normal.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Día de inestabilidad sentimental. Debe administrar bien su dinero si quiere comprar una casa. Tómese con calma la avalancha de trabajo de hoy. La columna le molestará como consecuencia del estrés.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Mantenga los sentimientos congelados para no sufrir mucho. Los astros favorecen la posibilidad de generar dinero. Perspectivas buenas sobre estudios, másteres o cursos. Hoy necesita ponerse las pilas, salga de casa.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No malogre su relación por una aventura fortuita. Las inversiones le serán beneficiosas. Se sentirá útil y querido entre sus compañeros. Tendencia a sufrir mareos ocasionales, cuídese.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Exigente y algo irascible con sus amigos. Si no quiere sorpresas en los negocios, no se arriesgue. Si un compañero le está buscando, párele los pies. Buen momento para reducir el consumo de alcohol y tabaco.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Buen día para comenzar una nueva amistad. Es la hora de pagar las deudas, si las tiene. Tendrá que afrontar ciertos retos profesionales. Excelentes condiciones físicas y mentales.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

No se encierre en sí mismo; su pareja está para apoyarle. Lo más aconsejable es que ahorre durante unos meses. Deberá asumir mayores responsabilidades laborales. Los dolores que le aquejan pasarán pronto.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Envíe flores a esa persona tan especial. No despilfarre el dinero en caprichos. Le ofrecerán un ascenso. Mucho cuidado si no quiere padecer una crisis nerviosa.