La DAIA expresó preocupación por el conflicto en Medio Oriente y advirtió sobre el rol de Irán

En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), el presidente de la DAIA explicó de qué se trata el conflicto en Medio Oriente y por qué sufre la comunidad judía.

El presidente de la DAIA , Pablo Soskin, analizó el escenario internacional tras la escalada de tensiones con Irán. Señaló la preocupación de la comunidad judía, defendió el significado del sionismo y consideró improbable que el conflicto derive en una guerra mundial.

La escalada de tensiones en Medio Oriente genera preocupación en la comunidad judía argentina, que sigue de cerca la situación por los vínculos familiares y políticos con Israel. El escenario internacional también reaviva temores vinculados al terrorismo y al rol de Irán en la región.

pablo soskin.png Pablo Soskin, presidente de DAIA filial Entre Ríos.

En ese contexto, el presidente de la DAIA, Pablo Soskin, analizó el conflicto, explicó el significado del sionismo y evaluó las implicancias geopolíticas del enfrentamiento. También se refirió a la política internacional y al posicionamiento que, a su criterio, debería tener Argentina.

Preocupación en la comunidad judía

Soskin señaló que la comunidad judía vive cada conflicto en Medio Oriente con inquietud. “Tenemos familia en Israel, hijos, primos, tíos, con lo cual todo lo que pasa en Israel entra dentro de un ámbito de preocupación”, explicó.

Según indicó, en esta oportunidad la preocupación es aún mayor por la participación de Irán. “Estamos hablando del gran patrocinador del terrorismo mundial y donde nosotros en Argentina ya tuvimos dos atentados patrocinados por Irán”, recordó.

En ese sentido, advirtió que la situación genera incertidumbre sobre posibles consecuencias internacionales. “Ya se ha visto en el mundo que ha habido ataques a embajadas y otras situaciones. Nunca se sabe en qué pueden terminar”, sostuvo.

Qué significa el sionismo

Durante la entrevista con Radio La Red Paraná (88.7), el dirigente también buscó aclarar el significado del sionismo, concepto que —según dijo— suele ser utilizado de manera incorrecta.

“El sionismo fue un movimiento político de los judíos para forjar su Estado en la tierra ancestral que fue el Estado de Israel”, explicó. En esa línea, recordó que el movimiento fue impulsado por Theodor Herzl tras el caso Dreyfus, cuando concluyó que los judíos serían perseguidos en distintos países y necesitaban un Estado propio.

Para Soskin, en la actualidad el término se vincula con el reconocimiento del derecho de Israel a existir. “Hoy el sionismo simplemente brega por el derecho a la existencia del Estado de Israel”, afirmó.

Incluso sostuvo que el concepto trasciende a la comunidad judía. “Toda persona que considera que Israel tiene derecho a existir es sionista, aunque no lo diga explícitamente”, planteó.

El conflicto con Irán y el escenario internacional

Soskin consideró que la guerra tiene múltiples dimensiones, entre ellas factores geopolíticos, económicos y religiosos. “En Medio Oriente el tema religioso es sumamente importante, te diría esencial”, señaló.

El dirigente sostuvo que desde Irán existe una confrontación ideológica con Estados Unidos e Israel. Según explicó, en manifestaciones públicas en ese país se proclama la destrucción de ambos Estados, lo que configura un enfrentamiento de base ideológica y religiosa.

También expresó preocupación por el programa nuclear iraní. Afirmó que el país posee uranio enriquecido al 60 %, un nivel que, según indicó, excede ampliamente el requerido para fines civiles. “Nadie enriquece al 60 por ciento si su objetivo no es militar”, aseguró.

No obstante, el titular de la DAIA consideró poco probable que la situación escale a un conflicto global. “No hay una creencia de que esto pueda desatar una guerra de mayores proporciones”, dijo, citando a analistas militares.

En ese marco, señaló que potencias como Rusia o China no se han involucrado militarmente. “Hablar de una tercera guerra mundial es un despropósito y muchas veces tiene el fin de asustar a la gente más que de describir un escenario real”, afirmó.

Finalmente, Soskin opinó sobre la política exterior argentina y el posicionamiento internacional. A su entender, el país debería fortalecer vínculos con democracias occidentales. “Yo prefiero que Argentina esté alineada con Europa, Estados Unidos y Canadá, con países que son democráticos, antes que con dictaduras o teocracias”, concluyó.