Abrieron una convocatoria pública para adoptar a tres hermanos

, se trata de dos mujeres de 12 y 16 años y un varón de 14 que desean vivir en un ambiente familiar

11 de marzo 2026 · 15:06hs
El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (Ruaer) abrió una nueva convocatoria pública para la adopción de tres hermanos que desean crecer juntos, en una familia que los quiera y los cuide. Son dos mujeres de 12 y 16 años y un varón de 14, quienes se encuentran institucionalizados desde hace tres años. Este llamado es exclusivo para adultos y adultas residentes en Entre Ríos.

Disponibilidad y compromiso

El grupo de hermanos presenta una discapacidad intelectual, por lo que necesita de personas con disponibilidad y compromiso para garantizar los tratamientos requeridos por cada uno, como apoyo escolar, tratamiento psicológico y psiquiátrico, entre otros.

Los tres son autónomos en las actividades de la vida diaria, tanto en su higiene personal, vestimenta, alimentación, etc., aunque requieren acompañamiento de una persona mayor de edad en algunas situaciones de manejo del dinero, traslado en lugares desconocidos y resolución de situaciones problemáticas cotidianas, entre otras.

La adolescente de 16 se encuentra adaptada a la vida en residencia, sin presentar dificultades respecto de las actividades que se le proponen. Le encanta realizar manualidades, por lo que siempre está creando algo con sus manos.

La niña de 12 concurre a gimnasia artística y practica básquet, deporte del que disfruta mucho. Le gusta compartir con sus pares juegos y charlas.

Ambas mujeres van a talleres de cocina, de huerta, de ajedrez y de expresión corporal y se suman cuando surgen otras actividades recreativas.

Al adolescente de 14 le gusta compartir tiempo con los adultos. Es curioso: suele ocuparse de investigar el funcionamiento de las cosas. Le encanta el campo, escuchar música y andar en bicicleta.

Las familias interesadas en responder a esta situación y así garantizarles el derecho a crecer en una familia, pueden inscribirse en esta instancia de convocatoria pública. Para esto deben completar el siguiente formulario: https://forms.gle/PX8PRQVJ496emxmT8 hasta el viernes 20 de marzo.

Por consultas, comunicarse por whatsapp al 343 5 329475, por correo electrónico a [email protected] o a los teléfonos (0343) 4209575/576.

