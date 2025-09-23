El horóscopo para este martes 23 de septiembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

No se deje llevar por una pasión pasajera. No derroche innecesariamente. En el trabajo, no conviene que cargue con más responsabilidades. Excelente momento físico y psicológico.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Su vida amorosa estará dominada por la incomprensión. Evite los gastos sin control. Le conviene ampliar sus conocimientos profesionales. Su línea le agradecerá un poco de austeridad.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Vida sentimental muy placentera. Buen día para resolver sus problemas económicos. Sus ideas para mejorar la situación laboral son buenas. Administre su energía, ya que tiene tendencia al cansancio.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Su familia le está demostrando más cariño que nunca. Ponga sus cuentas en orden, el caos no le beneficia. Un compañero le favorecerá para que progrese. Los cambios de temperatura perjudicarán su salud.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Tranquilidad en el terreno sentimental. Antes de pedir dinero prestado, piense. Su responsabilidad le ayudará a expandirse profesionalmente. Empeora su estado de ánimo, abandone ese camino.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

En los asuntos del corazón, paciencia. No descuide sus ahorros. Si busca novedades laborales, hoy es el día. Intente alimentarse de foma equida, aléjese de los excesos.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Ha llegado la hora de salir a buscar pareja. Se aprende a consumir y se debe aprender a ahorrar. En el trabajo, los demás le ofrecerán colaboración. La mayoría de sus males radican en su vida sedentaria.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Posible encontronazo con su pareja. Concédase algún capricho, aunque sin perder el control. Delegue responsabilidades laborales, se alegrará. Paz y tranquilidad; disfrútelo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Romántico y detallista con su pareja. Debe ahorrar parte de sus ingresos. El inmovilismo no le favorece ante sus jefes. Sería conveniente para su salud un período de descanso.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Ordene sus sentimientos y así evitará malentendidos. Día favorable para su economía. Oriente su profesión hacia objetivos más actuales. Un buen remedio para la fatiga mental es estar con los amigos.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Su pareja y usted sentirán la necesidad de un cambio. Paciencia en lo económico, no hay mal que cien años dure. Nuevas y buenas noticias en el trabajo actual. Duerma bien para tener su mente despejada.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Intente un acercamiento, su pareja lo está deseando. Le conviene ahorrar para hacerse ese regalo. Laboralmente hablando, está imbatible. El exceso de trabajo acabará con sus energías.