El horóscopo para este lunes 22 de septiembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este sábado 20 de septiembre de 2025

El horóscopo para este domingo 21 de septiembre de 2025

Demuestre su cariño a la persona amada. Apriétese un poco el cinturón o lo pasará mal. Antes de rechazar un trabajo, medítelo tranquilamente. Ese dolor de estómago es algo circunstancial.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Evite los ataques de mal humor con su pareja. Pueden aumentar los gastos por traslados o viajes. Un cambio de trabajo no siempre es positivo, piénselo. No se olvide de las revisiones del dentista.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Mire de frente a su amor y olvídese de todo lo demás. Soluciona, de forma rápida, su mala economía. Trabajará de modo más gratificante y responsable. Vigile su colesterol más de cerca.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Dedíquese a ayudar a los demás; eso le hará sentirse bien. No sea tan materialista, el dinero no lo es todo. Confíe más en sus compañeros de trabajo. El estrés es la causa de su malestar; relájese.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Su fuerte temperamento puede llevarle a la ruptura de pareja. Preste atención a sus asuntos financieros. Su petición de trabajo ha sido tenida en cuenta. Deberá mejorar su alimentación.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Enhorabuena, su relación de pareja está en plena forma. Le esperan novedades favorables en lo económico. En el plano profesional, aumento de sueldo. Los excesos con la comida le pueden perjudicar.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Frialdad a la hora de encarar los problemas sentimentales. No sea tan estricto con su economía. No es buen día para las negociaciones con sus superiores. Un poco más de ejercicio no le sentará nada mal.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Está en un momento en que puede enamorarse fácilmente. Controle su bolsillo, mal momento para gastar. Soplan vientos a favor de su actividad profesional. Fuerte como un roble.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Disfrute todo lo que pueda con su nuevo amor. Gaste su dinero solo en lo necesario. Afronte los contratiempos laborales con calma y paciencia. Su salud será muy buena, y su estado de ánimo aún mejor.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Tenga paciencia con sus amigos. Siga con el control de gastos, le está siendo rentable. Si desea ascender tendrá que afrontar algún reto. Duerma un mínimo de ocho horas para encontrarse mejor.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Hoy afianzará su amor. Puede gastar más dinero en regalos para sus familiares. Ese trabajo requiere un mayor esfuerzo por su parte. Irradia salud.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Mejora su pésima situación anímica. No debe correr más riesgos de los habituales con el dinero. Busque aliados para el trabajo, los necesitará. La falta de interés a la hora de alimentarse es peligrosa.