Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este lunes 22 de septiembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

22 de septiembre 2025 · 07:07hs
El horóscopo para este lunes 22 de septiembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo

El horóscopo para este domingo 21 de septiembre de 2025

el horoscopo para este sabado 20 de septiembre de 2025

El horóscopo para este sábado 20 de septiembre de 2025

Demuestre su cariño a la persona amada. Apriétese un poco el cinturón o lo pasará mal. Antes de rechazar un trabajo, medítelo tranquilamente. Ese dolor de estómago es algo circunstancial.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Evite los ataques de mal humor con su pareja. Pueden aumentar los gastos por traslados o viajes. Un cambio de trabajo no siempre es positivo, piénselo. No se olvide de las revisiones del dentista.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Mire de frente a su amor y olvídese de todo lo demás. Soluciona, de forma rápida, su mala economía. Trabajará de modo más gratificante y responsable. Vigile su colesterol más de cerca.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Dedíquese a ayudar a los demás; eso le hará sentirse bien. No sea tan materialista, el dinero no lo es todo. Confíe más en sus compañeros de trabajo. El estrés es la causa de su malestar; relájese.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Su fuerte temperamento puede llevarle a la ruptura de pareja. Preste atención a sus asuntos financieros. Su petición de trabajo ha sido tenida en cuenta. Deberá mejorar su alimentación.

LEER MÁS: El horóscopo para este domingo 21 de septiembre de 2025

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Enhorabuena, su relación de pareja está en plena forma. Le esperan novedades favorables en lo económico. En el plano profesional, aumento de sueldo. Los excesos con la comida le pueden perjudicar.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Frialdad a la hora de encarar los problemas sentimentales. No sea tan estricto con su economía. No es buen día para las negociaciones con sus superiores. Un poco más de ejercicio no le sentará nada mal.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Está en un momento en que puede enamorarse fácilmente. Controle su bolsillo, mal momento para gastar. Soplan vientos a favor de su actividad profesional. Fuerte como un roble.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Disfrute todo lo que pueda con su nuevo amor. Gaste su dinero solo en lo necesario. Afronte los contratiempos laborales con calma y paciencia. Su salud será muy buena, y su estado de ánimo aún mejor.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Tenga paciencia con sus amigos. Siga con el control de gastos, le está siendo rentable. Si desea ascender tendrá que afrontar algún reto. Duerma un mínimo de ocho horas para encontrarse mejor.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Hoy afianzará su amor. Puede gastar más dinero en regalos para sus familiares. Ese trabajo requiere un mayor esfuerzo por su parte. Irradia salud.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Mejora su pésima situación anímica. No debe correr más riesgos de los habituales con el dinero. Busque aliados para el trabajo, los necesitará. La falta de interés a la hora de alimentarse es peligrosa.

Horóscopo Signo septiembre
Noticias relacionadas
el horoscopo para este viernes 19 de septiembre de 2025

El horóscopo para este viernes 19 de septiembre de 2025

el horoscopo para este jueves 18 de septiembre de 2025

El horóscopo para este jueves 18 de septiembre de 2025

el horoscopo para este miercoles 17 de septiembre de 2025

El horóscopo para este miércoles 17 de septiembre de 2025

el horoscopo para este martes 16 de septiembre de 2025

El horóscopo para este martes 16 de septiembre de 2025

Ver comentarios

Lo último

Milei: Presupuesto 2026, mentiras y más ajuste

Milei: Presupuesto 2026, mentiras y más ajuste

Este miércoles Paraná ama la pizza, con 50% de descuento

Este miércoles "Paraná ama la pizza", con 50% de descuento

En busca de dólares, el Gobierno elimina retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

En busca de dólares, el Gobierno elimina retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

Ultimo Momento
Milei: Presupuesto 2026, mentiras y más ajuste

Milei: Presupuesto 2026, mentiras y más ajuste

Este miércoles Paraná ama la pizza, con 50% de descuento

Este miércoles "Paraná ama la pizza", con 50% de descuento

En busca de dólares, el Gobierno elimina retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

En busca de dólares, el Gobierno elimina retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

El suicidio es la principal causa de muerte en mujeres adolescentes

El suicidio es la principal causa de muerte en mujeres adolescentes

Victoria: un conductor chocó y le detectaron más de 2 gramos de alcohol en sangre

Victoria: un conductor chocó y le detectaron más de 2 gramos de alcohol en sangre

Policiales
Victoria: un conductor chocó y le detectaron más de 2 gramos de alcohol en sangre

Victoria: un conductor chocó y le detectaron más de 2 gramos de alcohol en sangre

Ruta 11: grave accidente con cinco heridos en la zona del Aeroclub de Diamante

Ruta 11: grave accidente con cinco heridos en la zona del Aeroclub de Diamante

Atacaron a balazos a efectivos de Prefectura Concordia al intervenir en un contrabando

Atacaron a balazos a efectivos de Prefectura Concordia al intervenir en un contrabando

Concordia: incautaron 300 dosis de cocaína, medio kilo de marihuana y más de medio millón de pesos

Concordia: incautaron 300 dosis de cocaína, medio kilo de marihuana y más de medio millón de pesos

Caza ilegal en la Ruta 4: detienen a dos hombres con animales faenados

Caza ilegal en la Ruta 4: detienen a dos hombres con animales faenados

Ovación
Paula Soledad Eisenacht integró la primera cuaterna arbitral femenina del Torneo Federal A

Paula Soledad Eisenacht integró la primera cuaterna arbitral femenina del Torneo Federal A

Sóftbol: el DT de la Selección Argentina valoró el objetivo cumplido

Sóftbol: el DT de la Selección Argentina valoró el objetivo cumplido

Boca se durmió, Central Córdoba lo empató y no pudo escalar a la cima

Boca se durmió, Central Córdoba lo empató y no pudo escalar a la cima

Violencia en Viale: Unión y Cañadita Central fue suspendido

Violencia en Viale: Unión y Cañadita Central fue suspendido

La concordiense Carmela Cocco se consagró campeona con récord en el Nacional U20

La concordiense Carmela Cocco se consagró campeona con récord en el Nacional U20

La provincia
La cantidad de gimnasios en Paraná creció casi un 67% en sólo tres años

La cantidad de gimnasios en Paraná creció casi un 67% en sólo tres años

Nogoyá: aplicarán multas a dueños de perros mordedores

Nogoyá: aplicarán multas a dueños de perros mordedores

Definen acciones para controlar de especies exóticas invasoras como el ciervo y el jabalí

Definen acciones para controlar de especies exóticas invasoras como el ciervo y el jabalí

Entre Ríos: la primavera llegó con viento y descenso de la temperatura

Entre Ríos: la primavera llegó con viento y descenso de la temperatura

El Almacén de Francou sigue inspirando a generaciones

El Almacén de Francou sigue inspirando a generaciones

Dejanos tu comentario