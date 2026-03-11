Uno Entre Rios | Economia | Banco Entre Ríos

Banco Entre Ríos lanza préstamos 100% online en dólares para empresas

El Banco Entre Ríos continúa potenciando su estrategia en la digitalización de productos financieros, en este caso con préstamos 100% online para empresas.

11 de marzo 2026 · 22:20hs
El Banco Entre Ríos anunció el lanzamiento de una nueva propuesta de financiamiento para Empresas: créditos de capital de trabajo en dólares con gestión completamente digital, una solución diseñada para agilizar el acceso al crédito y acompañar las necesidades del sector productivo.

Los nuevos préstamos del Banco de Entre Ríos

La nueva línea permite que las empresas simulen, soliciten y reciban la acreditación del préstamo directamente desde Office Banking, sin necesidad de realizar trámites presenciales ni intervenciones operativas por parte del banco.

De esta manera, el proceso se vuelve más simple, ágil y eficiente, optimizando tiempos y facilitando el acceso al financiamiento.

En el marco de Expoagro, el banco ofrece condiciones promocionales especiales para créditos en dólares gestionados a través del canal digital, con plazos bullet de 90, 180, 270 y 360 días, dirigidos a empresas agropecuarias que gestionen su financiamiento desde Office Banking.

El lanzamiento de esta línea de préstamos tiene impacto en tres dimensiones estratégicas:

• Impacto económico: al ampliar la oferta digital de financiamiento en moneda extranjera.

• Experiencia del cliente: posicionando al banco como pionero en ofrecer este tipo de producto 100% digital dentro del propio Office Banking.

• Eficiencia operativa: al simplificar procesos y eliminar múltiples intervenciones manuales.

Cómo acceder a los préstamos

El proceso es simple, ágil y completamente online:

1. Ingresar a Office Banking con usuario y clave.

2. Seleccionar la opción “Créditos” y luego “Línea de Capital de Trabajo”.

3. Simular el crédito eligiendo monto y plazo según la necesidad de la empresa.

4. Confirmar la operación y aceptar los términos y condiciones.

5. Recibir la acreditación en la cuenta de la empresa en pocos minutos.

“Este proyecto refleja el propósito de Banco Entre Ríos de trabajar de forma transversal con foco en el cliente y la tecnología para escalar soluciones”, destacó Juan José Dal Pastro, Gerente Corporativo de Banca Mayorista.

Más herramientas digitales

En línea con esta estrategia de transformación digital, el Banco Entre Ríos también continúa fortaleciendo otras soluciones que permiten a las empresas gestionar su financiamiento y su liquidez de manera ágil y autónoma.

• Descuento de ECheq desde Office Banking

La entidad potenció su operatoria de Descuento de ECheq a través de Office Banking. La plataforma evolucionó para que las empresas agropecuarias puedan gestionar sus operaciones de forma completamente autónoma: obtienen la cotización en tiempo real, confirman la operación y reciben la acreditación de los fondos en su cuenta de manera inmediata.

De esta forma, los productores pueden operar desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y sin necesidad de concurrir a una sucursal, consolidando al descuento de ECheq como una herramienta clave para la gestión de liquidez del sector agropecuario.

• Onboarding digital para empresas

Como parte de esta estrategia de digitalización, el banco también lanzó recientemente su Onboarding digital, una solución que permite a empresas y personas físicas con actividad comercial abrir su cuenta corriente de forma online, segura y en pocos pasos.

El proceso es simple

1. Ingresar a: https://www.bancoentrerios.com.ar/empresas/cuentas/hacete-cliente

2. Completar la solicitud online.

3. Con la cuenta habilitada, ingresar a Office Banking con usuario y clave para comenzar a operar.

Estas soluciones se apoyan en la experiencia digital desarrollada por el Banco Entre Ríos en el financiamiento a empresas. Durante el último año, más del 70% de los créditos de capital de trabajo en pesos de la entidad se gestionaron a través de Office Banking, con más de 2.000 operaciones liquidadas en el último semestre por un total de $35.000 millones de pesos, consolidando al canal digital como una herramienta clave para el acceso al crédito y la gestión financiera de las empresas.

Con estas iniciativas, el Banco Entre Ríos continúa profundizando su estrategia de digitalización del financiamiento a empresas, acercando soluciones ágiles, simples y eficientes para acompañar el crecimiento del sector productivo.

