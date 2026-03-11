Uno Entre Rios | La Provincia | Atilio Benedetti

Atilio Benedetti se sumó al gobierno de Rogelio Frigerio como representante en la Región Centro

El ex diputado nacional Atilio Benedetti reemplazará a Jorge Chemes en el cargo. En su mensaje en redes sociales, agradeció al gobernador por convocarlo.

11 de marzo 2026
Atilio Benedetti será representante de Entre Ríos en la Región Centro. 

Atilio Benedetti será representante de Entre Ríos en la Región Centro. 

El ex diputado nacional y ex candidato a gobernador por Entre Ríos Atilio Benedetti, se sumó de manera activa al gobierno de Rogelio Frigerio, al aceptar ser el representante de la provincia en la Región Centro que se completa con Santa Fe y Córdoba.

Expresiones de Atilio Benedetti

Al asumir la responsabilidad, Benedetti agradeció al gobernador Rogelio Frigerio por la convocatoria y destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto de Entre Ríos con las provincias que conforman la Región Centro y la Región Litoral.

“Es un honor representar a Entre Ríos en su política de integración regional”, sostuvo y destacó que la Región Centro “reúne a tres provincias con enorme capacidad productiva y un fuerte compromiso con el desarrollo federal de la Argentina”, en tanto que “la Región Litoral es un paso más reciente pero clave de cara al futuro del país”.

El nuevo presidente del Ente remarcó que la integración con las provincias vecinas constituye “una herramienta estratégica para impulsar políticas comunes en áreas clave como la producción, la infraestructura, la logística y la innovación que generen nuevas oportunidades para nuestras economías regionales y cadenas de valor”.

Y cerró: “Vamos a seguir trabajando para que tanto la Región Centro como la Región Litoral sean cada vez más espacios de cooperación y desarrollo, que permitan potenciar nuestras capacidades productivas y hacer oír con más fuerza la voz del interior en la Argentina”.

