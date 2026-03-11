Irán confirmó que se baja del Mundial 2026

Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes de Irán, afirmó que su seleccionado no irá a la máxima cita del deporte, tras el inicio de la guerra en Medio Oriente.

Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes de Irán , afirmó que su país no jugará el Mundial 2026 mediante un durísimo comunicado contra Estados Unidos, que horas antes le había abierto las puertas: “Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder (Alí Jamenei), no hay condiciones de que podamos participar”.

Doyanmali continuó, en diálogo con la Agencia Alemana de Prensa: “Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de competir de esta manera”. Finalmente, aseguró: “Si el país organizador fuera otro, seguramente la comunidad internacional habría reaccionado y le habría retirado la sede”.

Estados Unidos realizó dos ofensivas contra el régimen iraní desde que Trump asumió su segundo mandato. Primero, se desarrolló la Operación Martillo de Medianoche, que inició y terminó el 22 de junio de 2025 y consistió en bombardeos a tres centrales nucleares del país de Medio Oriente. Segundo, la guerra que inició el 28 de febrero y aún sigue en pie. De hecho, en las últimas horas, el mandatario republicano prometió represalias “nunca antes vistas”.

Por otra parte, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, preguntó: “¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia?”. En Australia, el equipo femenino iraní no cantó el himno de su nación y seis jugadoras le solicitaron asilo al gobierno de Anthony Albanese.

Modificará un grupo del Mudial

Los Leones de Persia se habían clasificado para el Grupo G de la máxima cita del deporte, que iniciará el 11 de junio, y sus tres partidos obligatorios eran en Estados Unidos. Según su calendario, tenían que enfrentar a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles y a Egipto en Seattle.

Minutos antes de las palabras de Doyanmali, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, había revelado: “Ayer me reuní con el presidente Trump. Hablamos sobre la actual situación en Irán y el hecho de que su equipo haya clasificado para participar de la Copa del Mundo. Durante la conversación, Trump reiteró que su combinado es, por supuesto, bienvenido a competir”.

Sin embargo, los ciudadanos iraníes no son habilitados a entrar en Estados Unidos por el sistema de visados, que la administración de Trump volvió más estrictos y también afecta a Haití, Senegal o Costa de Marfil, también clasificados a la cita.

¿Qué selección reemplazará a Irán?

Ahora, la FIFA debe buscar un sustituto. El apartado 6.7 del reglamento especifica que "si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra".

¿Qué equipos podrían verse favorecidos por esa retirada? Si se mantiene el cupo otorgado a la Confederación Asiática (8.5 plazas), la mejor posicionada sería la selección de Irak, que se ganó el derecho a jugar el repechaje internacional, el próximo 31 de marzo contra el ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam. En ese caso, podría acudir a esa repesca Emiratos Árabes Unidos, que perdió ante Irak el play-off de la zona asiática.