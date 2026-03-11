Uno Entre Rios | Ovación | Irán

Irán confirmó que se baja del Mundial 2026

Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes de Irán, afirmó que su seleccionado no irá a la máxima cita del deporte, tras el inicio de la guerra en Medio Oriente.

11 de marzo 2026 · 19:44hs
La FIFA tendrá que buscarle un reemplazante a Irán.

La FIFA tendrá que buscarle un reemplazante a Irán.

Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes de Irán, afirmó que su país no jugará el Mundial 2026 mediante un durísimo comunicado contra Estados Unidos, que horas antes le había abierto las puertas: “Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder (Alí Jamenei), no hay condiciones de que podamos participar”.

Doyanmali continuó, en diálogo con la Agencia Alemana de Prensa: “Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de competir de esta manera”. Finalmente, aseguró: “Si el país organizador fuera otro, seguramente la comunidad internacional habría reaccionado y le habría retirado la sede”.

iran: asi arde teheran tras bombardeos de estados unidos e israel

Irán: Así arde Teherán tras bombardeos de Estados Unidos e Israel

RICARDO LÓPEZ GOTTIG. El objetivo de Estados Unidos es que Irán desmantele completamente su programa nuclear

"El objetivo de Estados Unidos es que Irán desmantele completamente su programa nuclear"

Estados Unidos realizó dos ofensivas contra el régimen iraní desde que Trump asumió su segundo mandato. Primero, se desarrolló la Operación Martillo de Medianoche, que inició y terminó el 22 de junio de 2025 y consistió en bombardeos a tres centrales nucleares del país de Medio Oriente. Segundo, la guerra que inició el 28 de febrero y aún sigue en pie. De hecho, en las últimas horas, el mandatario republicano prometió represalias “nunca antes vistas”.

Por otra parte, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, preguntó: “¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia?”. En Australia, el equipo femenino iraní no cantó el himno de su nación y seis jugadoras le solicitaron asilo al gobierno de Anthony Albanese.

Modificará un grupo del Mudial

Los Leones de Persia se habían clasificado para el Grupo G de la máxima cita del deporte, que iniciará el 11 de junio, y sus tres partidos obligatorios eran en Estados Unidos. Según su calendario, tenían que enfrentar a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles y a Egipto en Seattle.

Minutos antes de las palabras de Doyanmali, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, había revelado: “Ayer me reuní con el presidente Trump. Hablamos sobre la actual situación en Irán y el hecho de que su equipo haya clasificado para participar de la Copa del Mundo. Durante la conversación, Trump reiteró que su combinado es, por supuesto, bienvenido a competir”.

Sin embargo, los ciudadanos iraníes no son habilitados a entrar en Estados Unidos por el sistema de visados, que la administración de Trump volvió más estrictos y también afecta a Haití, Senegal o Costa de Marfil, también clasificados a la cita.

¿Qué selección reemplazará a Irán?

Ahora, la FIFA debe buscar un sustituto. El apartado 6.7 del reglamento especifica que "si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra".

¿Qué equipos podrían verse favorecidos por esa retirada? Si se mantiene el cupo otorgado a la Confederación Asiática (8.5 plazas), la mejor posicionada sería la selección de Irak, que se ganó el derecho a jugar el repechaje internacional, el próximo 31 de marzo contra el ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam. En ese caso, podría acudir a esa repesca Emiratos Árabes Unidos, que perdió ante Irak el play-off de la zona asiática.

Irán Mundial Guerra Fútbol
Noticias relacionadas
Donald Trump advirtió que “hoy Irán será golpeado duro” y que “se está considerando seriamente la destrucción total” de algunas zonas

Donald Trump sobre Irán: "Se está considerando la destrucción total"

La segunda rueda tras el estallido en Medio Oriente sigue en terreno negativo. El crudo se dispara este martes hasta un 6%

Los mercados profundizan sus caídas y los precios del petróleo y el gas escalan

Tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán, el Papa León XIV llamó a detener la violencia y evitar “una tragedia de enormes proporciones”

El Papa León XIV expresó su "profunda preocupación" por los ataques en Irán

Boca y San Lorenzo empatan en La Bombonera.

Boca y San Lorenzo empataron en un clásico reñido disputado en La Bombonera

Ver comentarios

Lo último

Banco Entre Ríos lanza préstamos 100% online en dólares para empresas

Banco Entre Ríos lanza préstamos 100% online en dólares para empresas

El Quini 6 repartió $1.000 millones y uno de los ganadores es de Entre Ríos

El Quini 6 repartió $1.000 millones y uno de los ganadores es de Entre Ríos

Boca y San Lorenzo empataron en un clásico reñido disputado en La Bombonera

Boca y San Lorenzo empataron en un clásico reñido disputado en La Bombonera

Ultimo Momento
Banco Entre Ríos lanza préstamos 100% online en dólares para empresas

Banco Entre Ríos lanza préstamos 100% online en dólares para empresas

El Quini 6 repartió $1.000 millones y uno de los ganadores es de Entre Ríos

El Quini 6 repartió $1.000 millones y uno de los ganadores es de Entre Ríos

Boca y San Lorenzo empataron en un clásico reñido disputado en La Bombonera

Boca y San Lorenzo empataron en un clásico reñido disputado en La Bombonera

Tras la salvación de Echagüe, Denis Pérez compartió su desahogo

Tras la salvación de Echagüe, Denis Pérez compartió su desahogo

Gimnasia derrotó a Banfield y se afirmó en la zona de playoffs

Gimnasia derrotó a Banfield y se afirmó en la zona de playoffs

Policiales
Herido de gravedad al caer desde 4 metros del techo en una escuela

Herido de gravedad al caer desde 4 metros del techo en una escuela

Condenaron a prisión perpetua a Norberto Rosales por el homicidio del exjuez Roberto Curá

Condenaron a prisión perpetua a Norberto Rosales por el homicidio del exjuez Roberto Curá

Un soldado atacó a otro tras un partido de fútbol en Chajarí

Un soldado atacó a otro tras un partido de fútbol en Chajarí

Concordia: condenan a ex directivo de la Mutual de Músicos por falsificación de actas

Concordia: condenan a ex directivo de la Mutual de Músicos por falsificación de actas

Ruta 14: un camionero fue trasladado al hospital tras un choque múltiple

Ruta 14: un camionero fue trasladado al hospital tras un choque múltiple

Ovación
Boca y San Lorenzo empataron en un clásico reñido disputado en La Bombonera

Boca y San Lorenzo empataron en un clásico reñido disputado en La Bombonera

Tras la salvación de Echagüe, Denis Pérez compartió su desahogo

Tras la salvación de Echagüe, Denis Pérez compartió su desahogo

Gimnasia derrotó a Banfield y se afirmó en la zona de playoffs

Gimnasia derrotó a Banfield y se afirmó en la zona de playoffs

Vóley: renunció el DT de la Selección Entrerriana Sub 14 porque impiden jugar a una chica de 13 años

Vóley: renunció el DT de la Selección Entrerriana Sub 14 porque impiden jugar a una chica de 13 años

Irán confirmó que se baja del Mundial 2026

Irán confirmó que se baja del Mundial 2026

La provincia
Atilio Benedetti se sumó al gobierno de Rogelio Frigerio como representante en la Región Centro

Atilio Benedetti se sumó al gobierno de Rogelio Frigerio como representante en la Región Centro

Paraná: se registra un nuevo incendio en los vagones del ferrocarril

Paraná: se registra un nuevo incendio en los vagones del ferrocarril

Abrieron una convocatoria pública para adoptar a tres hermanos

Abrieron una convocatoria pública para adoptar a tres hermanos

Escuela de Concordia lleva casi una semana sin alumnos por el mal estado del edificio

Escuela de Concordia lleva casi una semana sin alumnos por el mal estado del edificio

Docentes se concentran en toda la provincia en rechazo al aumento salarial por decreto

Docentes se concentran en toda la provincia en rechazo al aumento salarial por decreto

Dejanos tu comentario