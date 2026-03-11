Tras la salvación de Echagüe, Denis Pérez compartió su desahogo

Tras una temporada en la que sufrió de principio a fin, el primer equipo del Atlético Echagüe Club pudo cumplir con su objetivo de mantener la plaza en la Liga Nacional de Vóley Masculino (LNVM) tras superar en la Ronda Permanencia a Libertad de San Jerónimo Norte en una serie no apta para cardíacos.

Pero en el deporte siempre que se sufre se festeja más y los jugadores del Negro celebraron eufóricos la épica victoria que los dejó en la segunda división del vóley argentino. Así lo manifestó el capitán del equipo, Denis Pérez.

“Puede dormir un poco, con una sensación de satisfacción, alegría y desahogo bastante importante. Es una mezcla de emociones grande, a la altura de lo que es la Liga Nacional”, comentó el jugador en diálogo con el programa A las nueve en la ciudad, por FM Ciudad.

La reacción de Echagüe cuando no tenía margen de error

En el tie break del último encuentro, el AEC se encontró con tres match ball en contra, pero los levantó y logró evitar el descenso a la Liga Federal. El jugador comentó que en ese momento “mi primera reacción fue empezar a alentar a mis compañeros con la frase ‘no terminó el partido’ y actuamos con convencimiento en esos tres match ball que tuvo el equipo rival. Ahora, más aliviado, pienso que esa reacción salió por instinto. Con la adrenalina del momento y en un partido en el que fuimos más visitantes que nunca porque la cancha que era un hervidero, tuvimos la reacción necesaria en el momento justo”.

“Esta serie tuvo todos los condimentos –prosiguió–, porque los tres partidos se definieron en tie break. El sábado en Paraná 16-14, el domingo en San Jerónimo perdimos 15-13 y anoche (por el martes) ganamos 17-15. Sabíamos que la serie iba a ser así de pareja, porque nos enfrentamos con un equipo muy duro, que tal como es Echagüe es tradicional en las ligas nacionales. La cancha estaba colmada y, cuando estábamos abajo 14-12 e íbamos a sacar, una persona se acercó hasta el borde de los carteles publicitarios y empezó a insultarnos. Estaba todo dado para que perdiéramos, pero esa situación generó un plus para nosotros, ya que a partir de ahí empezó el quiebre”.

Antes del primer partido de la serie, Echagüe llevaba una racha adversa de 15 derrotas consecutivas, lo cual había mermado en la confianza del plantel. Sobre la importancia que tuvo ese triunfo, Denis destacó que: “Cuando ganamos el sábado vivenciamos que podíamos. Veníamos haciendo las cosas bien en los entrenamientos, pero cuando llegaban los partidos desarrollábamos nuestro juego y por una u otra cosa no se nos daba el triunfo. Jugábamos de igual a igual contra rivales de mayor poderío económico, compuestos por jugadores de otra jerarquía, y les dábamos pelea, pero no lográbamos la victoria. Eso empezó a pesar y nuestra confianza decaía. Por eso volver a ganar fue muy importante para nosotros, porque capitalizamos el trabajo y esfuerzo. Muchas veces el convencimiento aparece cuando evidencias que lo que estás haciendo tiene un resultado positivo. Eso nos estaba costando mucho y ese triunfo se nos dio en un momento clave para nosotros”.

Denis Pérez, su balance y el futuro

Además, el capitán consideró que “el balance fue positivo. Fue mi 10ª Liga Nacional con Echagüe, y cuando llegué, en noviembre de 2013, vi crecer a chicos desde el mini vóley que hoy son compañeros míos. Eso es algo que me da una satisfacción muy grande, porque le estamos dejando algo al deporte y al club. Al saber que el año que viene tendremos nuevamente Liga Nacional, los dirigentes pueden proyectar el año”.

Por otra parte, Pérez contó cómo seguirá su temporada 2026, tanto para él como para el vóley de la institución de calle 25 de Mayo: “Primero necesito descansar, entrar a boxes y acomodar algunas cositas. Seguramente en abril comenzará el calendario de la Asociación Paranaense, luego estará la Liga Provincial y también saldremos a disputar torneos abiertos a nivel nacional, que te permiten competir con rivales importantes para saber dónde estás parado”.

Crecimiento del vóley

El experimentado jugador también se refirió al acompañamiento que hay hacia la disciplina, el cual ha crecido en los últimos tiempos.

“Ser un equipo de Liga Nacional nos da una visibilidad que hay que saber aprovecharla para hacer crecer el deporte y que haya cada vez más gurises jugando al vóley. Noto que hay un consumo del deporte que ha aumentado, porque hay un público general, que está más allá de la gente que tiene cada club, que se ha volcado por seguir las transmisiones e ir a la cancha. También vemos un montón de gurises del mini vóley, más que antes”, señaló Denis Pérez.