Paraná: se registra un nuevo incendio en los vagones del ferrocarril Un nuevo incendio se registró este miércoles en los viejos vagones abandonaos del ferrocarril ubicados en la ciudad de Paraná. 11 de marzo 2026 · 19:34hs

El fuego en los vagones del ferrocarril de Paraná comenzó en la tarde de este miércoles.

Un nuevo incendio se registró este miércoles en los viejos vagones abandonaos del ferrocarril ubicados en la ciudad de Paraná. En el lugar trabajan intensamente los Bomberos Voluntarios de la capital provincial, quienes buscan controlar las llamas y evitar que el fuego se propague.

Las tareas se desarrollan en estos momentos para extinguir el incendio y asegurar la zona. Hasta el momento no se informaron personas heridas.

No es la primera vez que se produce este tipo de incendios en los vagones abandonados. Hace un par de semanas ocurrió lo mismo. NOTICIA EN DESARROLLO