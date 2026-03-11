Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: se registra un nuevo incendio en los vagones del ferrocarril

Un nuevo incendio se registró este miércoles en los viejos vagones abandonaos del ferrocarril ubicados en la ciudad de Paraná.

11 de marzo 2026 · 19:34hs
El fuego en los vagones del ferrocarril de Paraná comenzó en la tarde de este miércoles.

El fuego en los vagones del ferrocarril de Paraná comenzó en la tarde de este miércoles.

Un nuevo incendio se registró este miércoles en los viejos vagones abandonaos del ferrocarril ubicados en la ciudad de Paraná. En el lugar trabajan intensamente los Bomberos Voluntarios de la capital provincial, quienes buscan controlar las llamas y evitar que el fuego se propague.

Las tareas se desarrollan en estos momentos para extinguir el incendio y asegurar la zona. Hasta el momento no se informaron personas heridas.

El techo de la escuela se desplomó y el trabajador cayó de una altura de 4 metros.

Herido de gravedad al caer desde 4 metros del techo en una escuela

el tc mouras no llegara a parana

El TC Mouras no llegará a Paraná

No es la primera vez que se produce este tipo de incendios en los vagones abandonados. Hace un par de semanas ocurrió lo mismo.

NOTICIA EN DESARROLLO

Paraná Incendio Bomberos Voluntarios
Noticias relacionadas
El hombre  falleció tras lo que pasó en el Motel.

Murió el hombre que había sido baleado en un motel de Paraná

Rogelio Frigerio junto a funcionarios provinciales en el encuentro de este martes en el CPC.

Rogelio Frigerio encabezó una reunión con legisladores para avanzar en la reforma previsional

En Paraná, una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió en dos partes. 

Paraná: una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió en dos

Movilizarte: una jornada abierta para aprender a moverse mejor

Movilizarte: una jornada abierta para aprender a moverse mejor

Ver comentarios

Lo último

Paraná: se registra un nuevo incendio en los vagones del ferrocarril

Paraná: se registra un nuevo incendio en los vagones del ferrocarril

Real Madrid y PSG golearon en la Champions League

Real Madrid y PSG golearon en la Champions League

Herido de gravedad al caer desde 4 metros del techo en una escuela

Herido de gravedad al caer desde 4 metros del techo en una escuela

Ultimo Momento
Paraná: se registra un nuevo incendio en los vagones del ferrocarril

Paraná: se registra un nuevo incendio en los vagones del ferrocarril

Real Madrid y PSG golearon en la Champions League

Real Madrid y PSG golearon en la Champions League

Herido de gravedad al caer desde 4 metros del techo en una escuela

Herido de gravedad al caer desde 4 metros del techo en una escuela

Columna de opinión: primero rompieron la industria, ahora van por el comercio

Columna de opinión: primero rompieron la industria, ahora van por el comercio

Reforma laboral: la Justicia rechazó la cautelar presentada por la CGT

Reforma laboral: la Justicia rechazó la cautelar presentada por la CGT

Policiales
Herido de gravedad al caer desde 4 metros del techo en una escuela

Herido de gravedad al caer desde 4 metros del techo en una escuela

Condenaron a prisión perpetua a Norberto Rosales por el homicidio del exjuez Roberto Curá

Condenaron a prisión perpetua a Norberto Rosales por el homicidio del exjuez Roberto Curá

Un soldado atacó a otro tras un partido de fútbol en Chajarí

Un soldado atacó a otro tras un partido de fútbol en Chajarí

Concordia: condenan a ex directivo de la Mutual de Músicos por falsificación de actas

Concordia: condenan a ex directivo de la Mutual de Músicos por falsificación de actas

Ruta 14: un camionero fue trasladado al hospital tras un choque múltiple

Ruta 14: un camionero fue trasladado al hospital tras un choque múltiple

Ovación
Vóley: renunció el DT de la Selección Entrerriana Sub 14 porque impiden jugar a una chica de 13 años

Vóley: renunció el DT de la Selección Entrerriana Sub 14 porque impiden jugar a una chica de 13 años

Real Madrid y PSG golearon en la Champions League

Real Madrid y PSG golearon en la Champions League

Rocamora profundizó su mal momento y sufrió su quinta derrota seguida

Rocamora profundizó su mal momento y sufrió su quinta derrota seguida

Paraná será sede por primera vez de un torneo profesional femenino de padel

Paraná será sede por primera vez de un torneo profesional femenino de padel

El TC Mouras no llegará a Paraná

El TC Mouras no llegará a Paraná

La provincia
Paraná: se registra un nuevo incendio en los vagones del ferrocarril

Paraná: se registra un nuevo incendio en los vagones del ferrocarril

Abrieron una convocatoria pública para adoptar a tres hermanos

Abrieron una convocatoria pública para adoptar a tres hermanos

Escuela de Concordia lleva casi una semana sin alumnos por el mal estado del edificio

Escuela de Concordia lleva casi una semana sin alumnos por el mal estado del edificio

Docentes se concentran en toda la provincia en rechazo al aumento salarial por decreto

Docentes se concentran en toda la provincia en rechazo al aumento salarial por decreto

La feria de Salta y Nogoyá: un espacio para la cultura popular de Paraná

La feria de Salta y Nogoyá: un espacio para la cultura popular de Paraná

Dejanos tu comentario