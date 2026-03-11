Dos apostadores se repartieron la fortuna del pozo Tradicional del Quini 6, uno de ellos es de Victoria. El otro ganó el total que ofrecía La Segunda.

El Quini 6 repartió $1.000 millones y uno de los ganadores es de Entre Ríos.

En la noche de este miércoles hubo tres apostadores que se repartieron dos de los millonarios sorteos del Quini 6. En el sorteo Tradicional hubo dos afortunados, uno de ellos de la ciudad de Victoria, Entre Ríos. Cada uno se hizo de la suma de $390.000.000.

En La Segunda, en tanto, un ganador se hizo acreedor de $780.000.000.

El sorteo del Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional salieron el 18-20-09-14-12-11. En esta modalidad, dos apostadores acertaron todos los números y se repartieron $390.000.000. Uno de los afortunados es de San Rafael, Mendoza; y el otro es de Victoria, en Entre Ríos.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 21-31-23-14-15-07. Un apostador, de Villa Ángela, Chaco, acertó todos los números y se llevó $780.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 03-09-40-21-16-19. Aquí el pozo quedó vacante, por lo tanto, en el sorteo del próximo domingo se sortearán $1.692.739.458.

Por último, en el Siempre Sale vieron la luz los siguientes números: 10-35-43-21-44-09. Acá hubo siete ganadores y cada uno se lleva $43.131.319,71.