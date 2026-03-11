Este miércoles por la mañana se registró un accidente laboral en la Escuela N° 1 José María Texier, ubicada en la intersección de Avenida Malarín y Eva Perón de San Salvador.
Herido de gravedad al caer desde 4 metros del techo en una escuela
Un trabajador de Paraná resultó herido de gravedad en San Salvador al colapsar el techo de una escuela, donde hacía reparaciones.
Allí, un trabajador mayor de edad, oriundo de Paraná, cayó desde una altura aproximada de 4 metros mientras realizaba tareas de mantenimiento en el techo del establecimiento.
Las lesiones del trabajador de Paraná
El hombre fue trasladado de inmediato al Hospital San Miguel, donde se le diagnosticaron lesiones graves: fracturas en el tobillo, tibia y peroné de la pierna izquierda, además de una fractura en la muñeca de la mano izquierda.
En el lugar intervino la Fiscalía en turno, a cargo del Dr. Fernando Méndez, junto con personal de policía científica, sección judiciales y el médico policial de guardia, quienes dispusieron las actuaciones correspondientes al caso.