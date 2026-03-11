Herido de gravedad al caer desde 4 metros del techo en una escuela

Un trabajador de Paraná resultó herido de gravedad en San Salvador al colapsar el techo de una escuela, donde hacía reparaciones.

El techo de la escuela se desplomó y el trabajador cayó de una altura de 4 metros.

Este miércoles por la mañana se registró un accidente laboral en la Escuela N° 1 José María Texier, ubicada en la intersección de Avenida Malarín y Eva Perón de San Salvador.

Allí, un trabajador mayor de edad, oriundo de Paraná, cayó desde una altura aproximada de 4 metros mientras realizaba tareas de mantenimiento en el techo del establecimiento.

Un soldado atacó a otro tras un partido de fútbol en Chajarí

Condenaron a prisión perpetua a Norberto Rosales por el homicidio del exjuez Roberto Curá

Las lesiones del trabajador de Paraná

El hombre fue trasladado de inmediato al Hospital San Miguel, donde se le diagnosticaron lesiones graves: fracturas en el tobillo, tibia y peroné de la pierna izquierda, además de una fractura en la muñeca de la mano izquierda.

En el lugar intervino la Fiscalía en turno, a cargo del Dr. Fernando Méndez, junto con personal de policía científica, sección judiciales y el médico policial de guardia, quienes dispusieron las actuaciones correspondientes al caso.