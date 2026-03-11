Uno Entre Rios | Policiales | herido

Herido de gravedad al caer desde 4 metros del techo en una escuela

Un trabajador de Paraná resultó herido de gravedad en San Salvador al colapsar el techo de una escuela, donde hacía reparaciones.

11 de marzo 2026 · 18:53hs
El techo de la escuela se desplomó y el trabajador cayó de una altura de 4 metros.

Este miércoles por la mañana se registró un accidente laboral en la Escuela N° 1 José María Texier, ubicada en la intersección de Avenida Malarín y Eva Perón de San Salvador.

Herido en escuela de San Salvador.

Allí, un trabajador mayor de edad, oriundo de Paraná, cayó desde una altura aproximada de 4 metros mientras realizaba tareas de mantenimiento en el techo del establecimiento.

Las lesiones del trabajador de Paraná

El hombre fue trasladado de inmediato al Hospital San Miguel, donde se le diagnosticaron lesiones graves: fracturas en el tobillo, tibia y peroné de la pierna izquierda, además de una fractura en la muñeca de la mano izquierda.

En el lugar intervino la Fiscalía en turno, a cargo del Dr. Fernando Méndez, junto con personal de policía científica, sección judiciales y el médico policial de guardia, quienes dispusieron las actuaciones correspondientes al caso.

