Boca y San Lorenzo empataron en un clásico reñido disputado en La Bombonera

Boca empató 1 a 1 ante San Lorenzo en La Bombonera en una nueva edición del clásico. Ascacíbar y Rodríguez los goles del encuentro por la fecha 10.

Boca y San Lorenzo jugaron en La Bombonera, por la fecha 10 del Torneo Apertura. Igualaron 1 a 1. Comenzó arriba el Xeneize con gol de Santiago Ascacíbar y Gregorio Rodríguez puso cifras definitivas para el Ciclón que consiguió sumar en condición de visitante.

El primer tiempo entre Boca Juniors y San Lorenzo en La Bombonera dejó un desarrollo intenso y disputado, con varias situaciones claras de gol pero sin que ninguno pudiera romper el cero en el marcador.

Desde el inicio, el clásico se jugó con mucha fricción en la mitad de la cancha. Durante los primeros minutos predominó la lucha y los encontronazos entre los futbolistas, con poco espacio para el juego asociado. Boca intentó hacerse dueño de la pelota con Leandro Paredes como eje en la distribución, mientras que San Lorenzo apostó a la presión y a la velocidad de sus atacantes.

La primera situación clara del encuentro llegó a los 7 minutos y fue para el conjunto local. Tras un pase aéreo de Santiago Ascacíbar, Miguel Merentiel bajó la pelota de cabeza y dejó en buena posición a Adam Bareiro. El delantero paraguayo sacó un remate que resultó débil, pero igualmente llevó peligro al arco defendido por Orlando Gill.

Con el correr de los minutos, el equipo dirigido por Claudio Úbeda comenzó a adelantarse en el campo y a generar más aproximaciones. A los 11 minutos volvió a avisar Boca con una buena acción de Merentiel. Luego de un gran pase en profundidad de Paredes, el delantero uruguayo corrió hasta el fondo y envió un centro al área que fue despejado al córner por Gastón Hernández cuando Bareiro se preparaba para definir.

Un minuto más tarde, el partido sumó la primera tarjeta amarilla de la noche. Alexis Cuello fue amonestado por una fuerte infracción sobre Paredes en la mitad de la cancha, en una jugada que reflejó la intensidad con la que se disputaba cada pelota.

El encuentro sufrió un parate a los 22 minutos por una lesión de Ezequiel Cerutti. El delantero de San Lorenzo cayó mal tras pisar y de inmediato pidió asistencia médica, tomándose la rodilla derecha con evidentes gestos de dolor. Finalmente, el entrenador Damián Ayude decidió reemplazarlo a los 26 minutos e hizo ingresar a Cristian Nahuel Barrios.

A partir de allí, Boca volvió a acercarse con peligro. A los 32 minutos, el equipo xeneize armó una buena jugada colectiva que se gestó por la derecha y terminó con un centro al área para Tomás Aranda. El juvenil llegó en velocidad y conectó un cabezazo que pasó apenas desviado.

Tres minutos más tarde, el conjunto local volvió a generar una ocasión clara. Paredes metió un pase filtrado preciso para Merentiel, que picó entre los centrales, dejó atrás a Jhohan Romaña y definió de manera defectuosa, con un remate que se fue muy desviado.

El tramo final de la primera etapa tuvo las emociones más claras. A los 40 minutos, Boca estuvo a centímetros de abrir el marcador. Tras una gran gambeta de Aranda dentro del área, el juvenil asistió a Bareiro, que sacó un potente remate de primera. Sin embargo, el disparo se estrelló en el travesaño y el grito de gol quedó ahogado en La Bombonera.

San Lorenzo respondió sobre el cierre del primer tiempo y también estuvo muy cerca de convertir. A los 46 minutos, Gastón Hernández le ganó la posición a Lautaro Di Lollo dentro del área y conectó un gran cabezazo con destino de red. No obstante, la pelota también impactó en el travesaño y salió despedida, salvando a Boca de la caída de su arco.

De esta manera, el primer tiempo se fue sin goles, aunque con varias situaciones claras para ambos equipos y con dos remates que terminaron estrellándose en el horizontal, en un clásico intenso y abierto que promete más emociones en el complemento.

Segundo tiempo

El complemento mantuvo la intensidad del primer tiempo y sumó las emociones que habían faltado en la etapa inicial. Boca Juniors tomó la iniciativa desde el arranque, aunque la primera situación clara fue para San Lorenzo.

A los 4 minutos, el conjunto visitante estuvo muy cerca de abrir el marcador tras un error defensivo de Ayrton Costa. Facundo Gulli aprovechó la equivocación, picó en soledad y quedó mano a mano con Agustín Marchesín. Sin embargo, demoró en definir ante el achique del arquero y permitió la recuperación de la defensa. En la continuidad de la jugada, Alexis Cuello intentó empujarla al gol, pero Marcelo Weigandt apareció justo para rechazar y evitar la caída de su arco.

Boca respondió rápidamente y comenzó a inclinar el juego a su favor. Esa superioridad se reflejó a los 10 minutos, cuando logró romper el cero con una buena acción colectiva. La jugada se inició por la izquierda con una combinación entre Miguel Merentiel y Milton Delgado. El mediocampista ingresó al área, controló con tranquilidad y metió un pase preciso hacia el punto penal. Allí apareció Santiago Ascacíbar, que definió de zurda y con un remate esquinado venció a Orlando Gill para poner el 1 a 0.

El gol obligó a San Lorenzo a reaccionar y el entrenador Damián Ayude movió el banco a los 18 minutos. Ingresaron Luciano Vietto y Gregorio Rodríguez en reemplazo de Agustín Ladstatter y Facundo Gulli para buscar mayor peso ofensivo.

La apuesta le dio resultado rápidamente. Apenas dos minutos después, el conjunto visitante llegó a la igualdad. Mathias De Ritis ganó la espalda de Weigandt por la izquierda y envió un centro pasado al segundo palo. Allí apareció Rodríguez, que en la primera pelota que tocó conectó con precisión y estableció el 1 a 1.

El partido entró entonces en un tramo abierto, con situaciones en ambos arcos. A los 22 minutos, Boca volvió a acercarse con peligro. Tras un centro de Ascacíbar desde la derecha, Merentiel se elevó en el punto penal y cabeceó desviado. Detrás de la jugada quedó Bareiro, que aparecía solo y lamentó no haber recibido el balón.

Dos minutos más tarde, el equipo local volvió a tener una oportunidad clara. Leandro Paredes armó una gran jugada individual en la puerta del área, se sacó a dos rivales de encima con un enganche y lanzó un centro de rabona. Por el medio apareció Weigandt, que ingresó sin marca, pero definió muy por encima del travesaño.

A los 27 minutos Boca volvió a generar peligro con una corrida de Tomás Aranda. El juvenil se filtró en velocidad dentro del área, pero su pase hacia Bareiro, que llegaba en soledad, fue defectuoso y la defensa visitante logró despejar.

San Lorenzo volvió a mover el banco a los 33 minutos. Guzmán Corujo ingresó en lugar del lesionado Gastón Hernández y Gonzalo Ábrego reemplazó a Cristian Nahuel Barrios.

El encuentro se volvió cada vez más friccionado y a los 36 minutos Nicolás Tripichio vio la tarjeta amarilla tras una dura infracción desde atrás sobre Aranda.

En el tramo final Boca buscó el triunfo con insistencia, principalmente a través de centros al área. A los 40 minutos, Lautaro Blanco intentó sorprender con un remate desde la medialuna tras una jugada preparada desde un tiro libre ejecutado por Paredes, pero el disparo se fue desviado.

Ya en tiempo de descuento, con cinco minutos adicionados, el equipo local tuvo una última oportunidad. A los 45 minutos, Weigandt envió un centro desde la derecha y Aranda apareció dentro del área para definir de primera, aunque su remate salió muy desviado.

Sin embargo, Boca no logró romper la igualdad en los minutos finales y el clásico terminó empatado 1 a 1 en La Bombonera.

Formación de Boca

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; L. Paredes, S. Ascacíbar, Milton Delgado; T. Aranda; M. Merentiel y A. Bareiro. DT: Claudio Úbeda

Formación de San Lorenzo

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, A. Ladstatter; Facundo Gulli y A. Cuello. DT: Damián Ayude.

