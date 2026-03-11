Uno Entre Rios | Ovación | Gimnasia

Gimnasia derrotó a Banfield y se afirmó en la zona de playoffs

Como visitante Gimnasia superó por 2 a 1 al Taladro. Además, Argentinos Juniors y Rosario Central igualaron sin goles.

11 de marzo 2026 · 20:05hs
Gimnasia es uno de los animadores de la Zona B.



Gimnasia consiguió un triunfo importante como visitante: le ganó 2 a 1 a Banfield y se afirmó en la zona de playoffs de la Zona B del Torneo Apertura, en el marco de la fecha 10. El Lobo tomó ventaja con los goles de Manuel Panaro y Nicolás Barros Schelotto, mientras que Santiago López García descontó para el Taladro.

El equipo platense llegó a estar 2-0 arriba, pero el descuento de Banfield le puso suspenso al encuentro y en el segundo tiempo el local tuvo chances claras para empatarlo hasta el final. Con este resultado, Gimnasia quedó quinto en la Zona B con 14 puntos, mientras que Banfield se ubica décimo con 10 unidades.

Boca y San Lorenzo empatan en La Bombonera.

Boca y San Lorenzo empataron en un clásico reñido disputado en La Bombonera

El referente y capitán de Echagüe grita con todo y abraza a sus compañeros tras una temporada difícil.

Tras la salvación de Echagüe, Denis Pérez compartió su desahogo

Argentinos Juniors y Central no se sacaron ventajas

En un encuentro que insinuó más de lo que finalmente dio, Argentinos Juniors y Rosario Central no se sacaron diferencias e igualaron 0-0 en La Paternal. Así, los de Jorge Almirón se quedaron con las ganas de subirse a la cima de la tabla de posiciones, mientras que los de Nicolás Diez siguen todavía fuera de los ocho mejores del grupo.

