Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este martes 16 de diciembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

16 de diciembre 2025 · 07:17hs
Horóscopo

Horóscopo

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo

El horóscopo para este lunes 15 de diciembre de 2025

el horoscopo para este domingo 14 de diciembre de 2025

El horóscopo para este domingo 14 de diciembre de 2025

Las opciones sentimentales se le amontonan. Su economía se desequilibra debido a gastos imprevistos. Sea tolerante con sus compañeros, la situación lo exige. Su dentadura estará hoy muy sensible.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

El amor le sonríe, déjese querer. No es momento de especular, podría perder mucho dinero. Muy buenas noticias de tipo laboral. Si persisten las molestias físicas, acuda a su médico.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Muéstrese cariñoso y será correspondido con creces. Buen momento para zanjar cuestiones económicas. Tensiones en el trabajo, frene sus impulsos. El enemigo de su cuerpo es el dulce.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

La relación amorosa atraviesa un pequeño bache. Hoy se estabiliza su economía. Resolverá problemas tecnológicos en su trabajo. La dieta de adelgazamiento es fundamental para su salud.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Las relaciones amorosas transcurren apaciblemente. Si tiene negocio propio, no lo deje en manos de nadie. Buen día para pedir un aumento de sueldo. Perfecto estado físico gracias a su resistencia natural.

LEER MÁS: El horóscopo para este lunes 15 de diciembre de 2025

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Está predispuesto a la discusión con su pareja; evítelo. Destine su dinero a reformar la casa. Intente mejorar sus condiciones laborales. Su alimentación y descanso no son los adecuados.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

En lo referente al amor, sabe lo que quiere, no se rinda. Valore si prefiere enfrentarse a un familiar o perder dinero. Va a contar con colaboración en su trabajo. Estado de debilidad de carácter pasajero.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Época de romanticismo que desemboca en felicidad. Los apuros económicos desaparecen. Su éxito laboral se debe al apoyo de sus compañeros. Ha estado sometido a presión y ahora acusa el cansancio.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Buenas perspectivas en el amor. Debe ser más conservador en sus inversiones. Profesionalmente va a tener un día delicado. Sentirá su energía algo más baja.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Una persona cercana le proporciona buenos momentos. Línea ascendente en su economía. Éxito laboral, disfrútelo. Quede con ese amigo que hace tanto que no ve, le relajará.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Disfrute con las nuevas amistades. Si no es más prudente con lo que firma, puede perder dinero. La competencia es muy agresiva, esfuércese en su trabajo. Salud excelente; ello se debe a la dieta y al ejercicio.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

El trato con su pareja tiende a mejorar. Un despiste le puede hacer perder algo de dinero. Aumenta su prestigio entre superiores y compañeros. Puede tener algún problema orgánico de carácter leve.

Horóscopo Signo Diciembre
Noticias relacionadas
el horoscopo para este sabado 13 de diciembre de 2024

El horóscopo para este sábado 13 de diciembre de 2024

Horóscopo

Horóscopo de este viernes 12 de diciembre de 2025

Horóscopo

Horóscopo de este jueves 11 de diciembre de 2025

horoscopo de este miercoles 10 de diciembre de 2025

Horóscopo de este miércoles 10 de diciembre de 2025

Ver comentarios

Lo último

Condenaron en Paraná a una mujer que comandaba un grupo narco familiar

Condenaron en Paraná a una mujer que comandaba un grupo narco familiar

Abrieron las inscripciones para la Colonia de Verano para Personas Mayores

Abrieron las inscripciones para la Colonia de Verano para Personas Mayores

La fórmula de la economía actual: cerrar la caja rompiendo el tejido social

La fórmula de la economía actual: cerrar la caja rompiendo el tejido social

Ultimo Momento
Condenaron en Paraná a una mujer que comandaba un grupo narco familiar

Condenaron en Paraná a una mujer que comandaba un grupo narco familiar

Abrieron las inscripciones para la Colonia de Verano para Personas Mayores

Abrieron las inscripciones para la Colonia de Verano para Personas Mayores

La fórmula de la economía actual: cerrar la caja rompiendo el tejido social

La fórmula de la economía actual: cerrar la caja rompiendo el tejido social

Paraná: dos detenidos tras disparos contra una vivienda en la madrugada

Paraná: dos detenidos tras disparos contra una vivienda en la madrugada

Elevan a juicio la causa por doble femicidio contra Pablo Laurta

Elevan a juicio la causa por doble femicidio contra Pablo Laurta

Policiales
Condenaron en Paraná a una mujer que comandaba un grupo narco familiar

Condenaron en Paraná a una mujer que comandaba un grupo narco familiar

Paraná: dos detenidos tras disparos contra una vivienda en la madrugada

Paraná: dos detenidos tras disparos contra una vivienda en la madrugada

Elevan a juicio la causa por doble femicidio contra Pablo Laurta

Elevan a juicio la causa por doble femicidio contra Pablo Laurta

Fallo: las jubilaciones no pagan Ganancias

Fallo: las jubilaciones no pagan Ganancias

Investigan el incendio intencional de una camioneta en La Paz: el sospechoso quedó filmado

Investigan el incendio intencional de una camioneta en La Paz: el sospechoso quedó filmado

Ovación
Talleres y CEF los mejores en Primera División

Talleres y CEF los mejores en Primera División

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Confirmado: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene día y sede

Confirmado: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene día y sede

Mariano Moreno C se quedó con la primera edición de la Copa Paraná

Mariano Moreno C se quedó con la primera edición de la Copa Paraná

La provincia
Abrieron las inscripciones para la Colonia de Verano para Personas Mayores

Abrieron las inscripciones para la Colonia de Verano para Personas Mayores

Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Nos salvamos de milagro: José Luis Walser habló del accidente en Brasil

"Nos salvamos de milagro": José Luis Walser habló del accidente en Brasil

Vialidad Nacional sancionó a la ex concesionaria de la ruta 14

Vialidad Nacional sancionó a la ex concesionaria de la ruta 14

Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

Dejanos tu comentario