El horóscopo para este martes 16 de diciembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este domingo 14 de diciembre de 2025

El horóscopo para este lunes 15 de diciembre de 2025

Las opciones sentimentales se le amontonan. Su economía se desequilibra debido a gastos imprevistos. Sea tolerante con sus compañeros, la situación lo exige. Su dentadura estará hoy muy sensible.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

El amor le sonríe, déjese querer. No es momento de especular, podría perder mucho dinero. Muy buenas noticias de tipo laboral. Si persisten las molestias físicas, acuda a su médico.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Muéstrese cariñoso y será correspondido con creces. Buen momento para zanjar cuestiones económicas. Tensiones en el trabajo, frene sus impulsos. El enemigo de su cuerpo es el dulce.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

La relación amorosa atraviesa un pequeño bache. Hoy se estabiliza su economía. Resolverá problemas tecnológicos en su trabajo. La dieta de adelgazamiento es fundamental para su salud.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Las relaciones amorosas transcurren apaciblemente. Si tiene negocio propio, no lo deje en manos de nadie. Buen día para pedir un aumento de sueldo. Perfecto estado físico gracias a su resistencia natural.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Está predispuesto a la discusión con su pareja; evítelo. Destine su dinero a reformar la casa. Intente mejorar sus condiciones laborales. Su alimentación y descanso no son los adecuados.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

En lo referente al amor, sabe lo que quiere, no se rinda. Valore si prefiere enfrentarse a un familiar o perder dinero. Va a contar con colaboración en su trabajo. Estado de debilidad de carácter pasajero.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Época de romanticismo que desemboca en felicidad. Los apuros económicos desaparecen. Su éxito laboral se debe al apoyo de sus compañeros. Ha estado sometido a presión y ahora acusa el cansancio.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Buenas perspectivas en el amor. Debe ser más conservador en sus inversiones. Profesionalmente va a tener un día delicado. Sentirá su energía algo más baja.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Una persona cercana le proporciona buenos momentos. Línea ascendente en su economía. Éxito laboral, disfrútelo. Quede con ese amigo que hace tanto que no ve, le relajará.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Disfrute con las nuevas amistades. Si no es más prudente con lo que firma, puede perder dinero. La competencia es muy agresiva, esfuércese en su trabajo. Salud excelente; ello se debe a la dieta y al ejercicio.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

El trato con su pareja tiende a mejorar. Un despiste le puede hacer perder algo de dinero. Aumenta su prestigio entre superiores y compañeros. Puede tener algún problema orgánico de carácter leve.